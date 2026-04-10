由孫儷、吳慷仁主演的都市心理懸疑劇《危險關係》，3月31日正式開播後隨即引爆話題。劇情以親密關係中的情感操控與心理控制為主軸，描繪一段從信任、依賴到崩解的扭曲婚姻關係，兩位主演的對手戲也掀起熱議。不僅是大滿貫影后與金馬影帝的演技對決，劇中更突破尺度，大膽呈現多場性張力十足的壓制、脫褲等卑微性愛戲碼。然而，即便有大尺度噱頭與實力派陣容加持，目前收視表現卻意外不如預期，連孫儷都坦言團隊原本並不希望她接下此劇，也早就對這個結果有心理準備，不過《危險關係》的討論度還是高居不下。以下《NOWNEWS今日新聞》特別整理懶人包，帶您一次掌握劇情、角色及網友評價。
📌以下為本文重點：
《危險關係》劇情簡介
《危險關係》角色介紹
《危險關係》3大亮點
《危險關係》收看平台
《危險關係》網友熱議
《危險關係》劇情簡介
《危險關係》講述單親媽媽兼大學講師顏聆（孫儷 飾），在閨蜜離世後陷入人生低潮，並開始追查事件背後的真相。在過程中，她遇見溫文儒雅的精神科醫師羅梁（吳慷仁 飾），對方以體貼與理解逐步進入她的生活，兩人最終走入婚姻。
然而婚後關係卻急轉直下，羅梁逐漸以「保護」為名介入她的生活，透過情緒操控、社交孤立與忽冷忽熱的心理策略，使顏聆逐漸失去判斷能力與自我意識，陷入一段難以抽離的控制型關係之中。
《危險關係》角色介紹
顏聆｜孫儷 飾
大學講師兼單親媽媽，外表理性堅強，實則內心長期承受孤獨與壓力。在經歷閨蜜離世與婚姻變調後，逐步陷入情緒崩解與自我懷疑，並在混亂關係中尋找重新站穩自己的可能。
羅梁｜吳慷仁 飾
精神科醫師，外型溫和、談吐得體，卻擅長利用心理學與情緒洞察操控他人。他以看似無害的方式逐步切斷伴侶與外界的連結，使關係逐漸失衡，形成高度壓迫感的控制者角色。
《危險關係》3大亮點
心理驚悚題材
《危險關係》最受討論之處，在於它並非傳統愛情劇，而是將焦點放在親密關係中的「隱性暴力」。劇中透過煤氣燈效應、情緒反覆推拉與心理孤立等手法，描繪加害者如何在不動聲色中削弱對方的自我認知。
這種沒有肢體衝突、卻更具壓迫感的關係，其實就是我們常聽到的PUA（情感操控），或是讓你開始懷疑自己、覺得「是不是自己想太多」的Gaslighting（煤氣燈效應）。用更白話一點來說，就是一段會讓人慢慢失去判斷力、越陷越深的關係。
吳慷仁顛覆形象
吳慷仁這次挑戰極具難度的心理操控型角色，表面上是溫和、專業且值得信任的精神科醫師，但實際上卻一步步將伴侶推入情感孤島。透過細微語氣、停頓與眼神變化，營造出越溫柔越危險的壓迫感，也成為全劇張力來源之一。吳慷仁也說出對角色的理解，直言羅梁全程都在給顏聆做「服從性測試」。劇中一場震撼的砸水杯戲碼，更是他當下的即興發揮，精準詮釋出「越溫柔越危險」的壓迫感，連他事後看側拍都直呼害怕。
孫儷詮釋高張力心理變化
孫儷在劇中展現強烈情緒層次，角色從原本理性冷靜的知識女性，逐步陷入懷疑、自我否定與情緒崩潰。尤其在關係失衡後的反應戲份中，她透過細節式表演呈現心理被侵蝕的過程，讓角色不只是單純受害者，而是逐步覺醒並試圖奪回主導權的關鍵人物。孫儷在劇中與吳慷仁有許多卑微的性愛戲碼，包括從背後被壓制、脫褲等畫面，台詞更直白吐露：「我從來不知道，我原來可以這麼幸福。」雖無裸露鏡頭，但畫面呈現方式充滿強烈性張力。
《危險關係》收看平台
《危險關係》已在3月31日於愛奇藝（iQIYI）上線，共有22集。
VIP會員首更4集、免費2集，每日晚間7點30分更新；非會員每日晚間9點更新1集。
《危險關係》網友熱議
《危險關係》作為吳慷仁進軍中國的首部作品，雖然資源充足且演技獲讚，但成績卻不如預期。不過對於收視不佳，劇迷普遍認為與題材過於沉重、壓抑有關。孫儷對此則大方回應，坦言早有心理準備，認為演員能掌握的有限，作品交由市場決定。她強調即使題材未必討喜，但若能讓觀眾看見情感操控的傷害，對她而言就具備意義。網友評價兩極，有人認為具備警示效果，有人則認為節奏偏慢且現實感不足。
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《危險關係》劇情簡介
《危險關係》角色介紹
《危險關係》3大亮點
《危險關係》收看平台
《危險關係》網友熱議
《危險關係》劇情簡介
《危險關係》講述單親媽媽兼大學講師顏聆（孫儷 飾），在閨蜜離世後陷入人生低潮，並開始追查事件背後的真相。在過程中，她遇見溫文儒雅的精神科醫師羅梁（吳慷仁 飾），對方以體貼與理解逐步進入她的生活，兩人最終走入婚姻。
然而婚後關係卻急轉直下，羅梁逐漸以「保護」為名介入她的生活，透過情緒操控、社交孤立與忽冷忽熱的心理策略，使顏聆逐漸失去判斷能力與自我意識，陷入一段難以抽離的控制型關係之中。
《危險關係》角色介紹
顏聆｜孫儷 飾
大學講師兼單親媽媽，外表理性堅強，實則內心長期承受孤獨與壓力。在經歷閨蜜離世與婚姻變調後，逐步陷入情緒崩解與自我懷疑，並在混亂關係中尋找重新站穩自己的可能。
羅梁｜吳慷仁 飾
精神科醫師，外型溫和、談吐得體，卻擅長利用心理學與情緒洞察操控他人。他以看似無害的方式逐步切斷伴侶與外界的連結，使關係逐漸失衡，形成高度壓迫感的控制者角色。
《危險關係》3大亮點
心理驚悚題材
《危險關係》最受討論之處，在於它並非傳統愛情劇，而是將焦點放在親密關係中的「隱性暴力」。劇中透過煤氣燈效應、情緒反覆推拉與心理孤立等手法，描繪加害者如何在不動聲色中削弱對方的自我認知。
這種沒有肢體衝突、卻更具壓迫感的關係，其實就是我們常聽到的PUA（情感操控），或是讓你開始懷疑自己、覺得「是不是自己想太多」的Gaslighting（煤氣燈效應）。用更白話一點來說，就是一段會讓人慢慢失去判斷力、越陷越深的關係。
吳慷仁顛覆形象
吳慷仁這次挑戰極具難度的心理操控型角色，表面上是溫和、專業且值得信任的精神科醫師，但實際上卻一步步將伴侶推入情感孤島。透過細微語氣、停頓與眼神變化，營造出越溫柔越危險的壓迫感，也成為全劇張力來源之一。吳慷仁也說出對角色的理解，直言羅梁全程都在給顏聆做「服從性測試」。劇中一場震撼的砸水杯戲碼，更是他當下的即興發揮，精準詮釋出「越溫柔越危險」的壓迫感，連他事後看側拍都直呼害怕。
孫儷詮釋高張力心理變化
孫儷在劇中展現強烈情緒層次，角色從原本理性冷靜的知識女性，逐步陷入懷疑、自我否定與情緒崩潰。尤其在關係失衡後的反應戲份中，她透過細節式表演呈現心理被侵蝕的過程，讓角色不只是單純受害者，而是逐步覺醒並試圖奪回主導權的關鍵人物。孫儷在劇中與吳慷仁有許多卑微的性愛戲碼，包括從背後被壓制、脫褲等畫面，台詞更直白吐露：「我從來不知道，我原來可以這麼幸福。」雖無裸露鏡頭，但畫面呈現方式充滿強烈性張力。
《危險關係》已在3月31日於愛奇藝（iQIYI）上線，共有22集。
VIP會員首更4集、免費2集，每日晚間7點30分更新；非會員每日晚間9點更新1集。
《危險關係》網友熱議
《危險關係》作為吳慷仁進軍中國的首部作品，雖然資源充足且演技獲讚，但成績卻不如預期。不過對於收視不佳，劇迷普遍認為與題材過於沉重、壓抑有關。孫儷對此則大方回應，坦言早有心理準備，認為演員能掌握的有限，作品交由市場決定。她強調即使題材未必討喜，但若能讓觀眾看見情感操控的傷害，對她而言就具備意義。網友評價兩極，有人認為具備警示效果，有人則認為節奏偏慢且現實感不足。