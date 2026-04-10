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國民黨主席鄭麗文今（10)日上午11點與中國領導人習近平在人民大會堂的「東大廳」見面，雙方一見面，習近平主動伸出右手與鄭麗文握手，時間長達14秒，還說「您好，鄭麗文主席」，甚至還說「這次來了不少記者」，並主動詢問國民黨訪團「相隔10年，上次你們有誰在這？」鄭麗文火速指了旁邊的副主席張榮恭，而大陸事務部主任張雅屏也自己舉手，會談氣氛相當自在。雙方會談坐在五對五的長桌，其他成員則坐在後方，代表藍營坐上桌的人，除了鄭麗文坐中間外，還有三位副主席蕭旭岑、李乾龍、張榮恭以及智庫執行長李鴻源，從左至右排開。而中方陣容則是習近平、國家發改委主任鄭柵潔、政治局常委王滬寧、蔡奇以及國台辦主任宋濤。習近平表示，很高興在春暖花開之際同大家見面，昨天還是清明時節雨紛紛的，今天是一個陽光明媚的天氣，很高興和大家見面。你們在這裡，對兩黨關係兩岸關係發展具有重要意義。我代表中共中央對鄭麗文主席率團來訪表示歡迎，兩岸同胞同屬中華民族8代泉州中華民族是有著5000多年文明史的偉大民族，實際上還可以往前推算，包括台灣同胞在內的各族人民，共同開拓了祖國的遼闊疆域，共同締造了統一的多民族國家，共同書寫了輝煌的中國歷史，共同創造了燦爛的中華文明，共同培育了偉大的民族精神，也鑄就了國土不可分。習近平強調，國家不可亂，民族不可散，文明不可斷的共同信念，引領中華民族自強不息，中華文明綿延不斷，儘管歷經滄桑，台灣同胞卻始終不忘根在大陸新鄉村啊，魂繫中華。即使在台灣被侵佔的那段苦難歲月，台灣同胞依然保持強烈的中華民族的意識和牢固的中華文化情感，不惜用鮮血和生命證明自己是中華民族大家庭不可分離的成員。習近平認為，中華兒女共同擁有了中華根，中華魂源於血脈，植根歷史，鑄於心中，不會忘卻不可磨滅。當前世界百年變局加速演進，但無論國際形勢台海局勢如何變化，人類發展進步的大方向不會改變，中華民族偉大復興的大趨勢不會改變，兩岸同胞走親走近走到一起的大潮流不會改變，這是歷史必然，我們對此充滿信心。習近平表示，今天的世界並不太平，和平彌足珍貴，兩岸同胞都是中國人，一家人要和平，要發展，要交流，要合作，這是共同心聲。兩黨領導人今天見面就是為了維護我們共同家園的和平安寧，推動兩岸關係和平發展，讓子孫後代能夠共享美好未來。習近平再次強調，願在堅守九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，同包括中國共產中國國民黨在內的台灣各政黨團體、社會各界人士一道加強交流配合，為兩岸謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興，把兩岸關係的未來牢牢的掌握在中國人自己的手中。