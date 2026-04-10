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中東衝突引發的全球能源危機持續發酵，在推高各項成本的同時，也讓不少民眾打消出門慶祝的念頭。下週一即將登場的泰國潑水節，今年的經濟效益恐怕難以樂觀。曼谷唐人街著名的三聘批發市場向來是潑水節前夕最熱鬧的採購地點，各式水槍往年供不應求，今年卻整齊排列在攤位上乏人問津。一名商販無奈表示，今年水槍銷量幾乎腰斬，不僅零售客稀少，連其他商家來批貨轉售的數量也大幅縮減，收入受到明顯衝擊。潑水節三天假期向來是泰國全年最大的消費旺季之一，大批在外地打拼的民眾通常會趁此返鄉團聚，帶動全國各地的消費動能。然而今年情況截然不同，不少人選擇就地過節，放棄長途返鄉行程。一名取消返鄉計劃的民眾直言，在油價居高不下的情況下，潑水節期間出行的交通費用根本不切實際。民意調查數據也印證了這股節約氛圍。在逾1270名受訪者中，約51%表示打算不參與今年的節慶活動，首要原因正是希望減少開銷。泰國商會大學的調查進一步顯示，今年潑水節的整體消費預計將較去年下滑3.7%，規模縮減至約350億美元。分析人士指出，能源成本上漲不僅直接壓縮民眾的可支配所得，機票與長途客運票價的漲幅更讓許多原本有意返鄉的家庭望而卻步，形成今年潑水節消費氣氛疲弱的主要結構性原因。