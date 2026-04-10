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中東情勢詭譎，連帶影響石油暨其衍伸原物料供應，高市議員林智鴻今（10）揭露，高雄平均一年光是鋪路就要耗費1.58萬噸瀝青，故就中央現行掌握供給全國4.2萬噸存量「絕對不夠」，且道工處除小型修繕和補洞外「六月前已不做路平工程」，全高雄路平陷入危機，面對汛期將至所帶來的交通風險、捷運地下施工期程，以及全市道管挖掘都受衝擊，呼籲市府應與中央攜手，爭取寬列預算空間「當修則修」、「不要省工程費，卻惹民怨，甚至用更多的錢付國賠！」對此，工務局長楊欽富坦言，瀝青供料不穩定，已無法像過去隨叫隨到的靈活調度，目前評估4月底前道路鋪設仍可維持正常運作，5、6月供料不明恐面臨變數。林智鴻列出時序指出，塑膠袋與柏油短供，幾乎同時發生，先是中油於3月11日將石油從每公噸1.7萬元調漲至2.5萬元，續影響其他廠商在13日發出無法履約之「不可抗力通知」，瀝青公會則在17日盤點各業者情況，並向工程會反映需有配套措施，隨後媒體揭露，「何時斷料」令大家人心惶惶，經他根據工務局近十年數據估算，高市平均一年改善的道路長度為44.03萬公尺，面積250.16萬平方公尺，若以鋪面厚度5公分以及政府工程契約單價分析，再輔以最保守估計瀝青混凝土5%的純瀝青含量，一年就要用掉1.58萬噸瀝青。依照經濟部8日在立法院答詢內容，目前掌握的存量為4.2萬噸，中東方面有進貨，庫存量才能從五月底延到六月，換言之，如果中東船仍無法來台，全台瀝青六月就會斷貨。林智鴻也擔憂，汛期將至，根據國外調查，下雨天交通風險將增加32%，如遇大於每小時25毫米雨量的強降雨，風險更增至最高52%，若將無法完善路平的道路風險加乘，恐怕「國賠爭議沒完沒了」，目前採「半半施工」的黃線捷運工程，未來沒有柏油鋪路，勢必延宕工期，別提每天全市數百件計的挖掘工程，本月新申請案件道管中心也都沒審核，疏於處理恐將民怨沸騰。林智鴻同時認為，暫緩修路只是拖延問題，沒有人知道未來局面會如何，以及物價會否仍繼續攀升，他建議應與中央爭取補助空間，將預算寬列「畢竟塑膠袋可以自備，每天要走的馬路不能！」，也應和中央共商可兼顧用路安全與節約用料的替代工法。