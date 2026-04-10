美國德州2022年發生一起駭人命案，聯邦快遞（FedEx）司機霍納（Tanner Horner）綁架、殺害一名七歲女童後棄屍。近日案件進入審理階段，檢方透露，將播放女童在車內被勒斃的錄音，指嫌犯涉嫌性侵，更可能是精心策畫後犯案，手段殘忍。
據福斯新聞報導，34歲的前聯邦快遞司機霍納，2022年11月在送貨途中，綁架、殺害一名7歲女童雅典娜．斯特蘭德（Athena Strand）。霍納最初聲稱是不小心撞到雅典娜，但此後就承認，在送貨到斯特蘭德家時，將女童綁架並把她勒死後棄屍。當時霍納正運送一個裝有芭比娃娃的包裹，犯案後還駕駛同一輛卡車繼續送貨。
檢察官表示，證據將顯示霍納遮擋了攝影機並恐嚇雅典娜，「當霍納把雅典娜抱起並放進卡車時，俯身對她説：『別尖叫，否則我會傷害你』」，並在卡車內對她進行了長時間的傷害行為，隨後將她的屍體遺棄在德州博伊德附近的郊外。
在動用了執法人員、志工、搜救犬、馬匹及越野車的大規模搜索後，她的屍體在距離住家不到10英哩的地方被尋獲。
檢察官也指出，霍納可能還對雅典娜實施性侵，檢方在女童的指甲縫中發現霍納的DNA，並在雅典娜身上不應該出現DNA的地方，也發現霍納的DNA。
檢方也透露，在將即將播放的錄音中，可以聽見嫌犯在車內勒斃女童的過程，「有一件事你們聽了之後就再也無法忘記，那就是一個7歲女孩在面對必死無疑的境地時，所展現出的奮力抵抗程度。那個女孩是一名戰士，她用盡全力跟嫌犯搏鬥。」
另外，檢方也提到，霍納在犯案前一天曾出現在同一條道路，接近其他住家，疑似在物色目標，顯示犯案具有高度計劃性，還遮蓋車內監視器，企圖掩蓋犯案過程。
目前陪審團將在死刑與終身監禁中做出裁決，辯護律師主張患有精神疾病與鉛中毒，試圖逃過死刑。
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檢察官表示，證據將顯示霍納遮擋了攝影機並恐嚇雅典娜，「當霍納把雅典娜抱起並放進卡車時，俯身對她説：『別尖叫，否則我會傷害你』」，並在卡車內對她進行了長時間的傷害行為，隨後將她的屍體遺棄在德州博伊德附近的郊外。
在動用了執法人員、志工、搜救犬、馬匹及越野車的大規模搜索後，她的屍體在距離住家不到10英哩的地方被尋獲。
檢察官也指出，霍納可能還對雅典娜實施性侵，檢方在女童的指甲縫中發現霍納的DNA，並在雅典娜身上不應該出現DNA的地方，也發現霍納的DNA。
檢方也透露，在將即將播放的錄音中，可以聽見嫌犯在車內勒斃女童的過程，「有一件事你們聽了之後就再也無法忘記，那就是一個7歲女孩在面對必死無疑的境地時，所展現出的奮力抵抗程度。那個女孩是一名戰士，她用盡全力跟嫌犯搏鬥。」
另外，檢方也提到，霍納在犯案前一天曾出現在同一條道路，接近其他住家，疑似在物色目標，顯示犯案具有高度計劃性，還遮蓋車內監視器，企圖掩蓋犯案過程。
目前陪審團將在死刑與終身監禁中做出裁決，辯護律師主張患有精神疾病與鉛中毒，試圖逃過死刑。