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國民黨主席鄭麗文赴中出席「鄭習會」之際，其丈夫駱武昌日前遭媒體揭露，在威權時期曾被情治單位列為校園「佈建運用人員」，也就是協助蒐集資訊的「抓耙仔」，消息曝光後立刻引發各界議論。對此，陳菊前幕僚洪智坤公開表態不贊成，由威權時代的情治人員，來定義台灣的歷史，尤其是反對運動參與者的「忠奸之辨」。根據公開的國家檔案資料，威權時期的調查局早在鄭麗文進入台大之前，即已接觸駱武昌，試圖吸收其成為線人。文件顯示，情治單位計畫先將其列為「運用關係」，並以化名「馬超」進行觀察，待評估其活動能力與安全性後，再進一步報請核准納入內線佈建。相關內容曝光後，引發外界對當年校園監控與情治滲透的討論。洪智坤表示，大學時代被列管，朋友們邀他去看當年被陷害的檔案，自己沒什麼興趣，原因是五十幾歲了還在講野百合，人生也太蒼白；再者，心裡很清楚，誰是那些打小報告的「知青黨部黨社幹部」，讓情治人員搶功爭獎，編撰他等「危害社會惡行」的內容必然扭曲荒唐。洪智坤指出，自己和邱萬興聊過，台灣的反對運動史，不應該由威權時代情治人員的胡編亂寫來定義。因此，前幾天，最敬重的黨外大姐，溫暖和煦無欲無求如她，被指控為「抓耙仔」，自己不相信；今天，馬各（駱武昌）或任何人「被抓耙仔」，自己都很保留，無論他們今天政治立場如何。洪智坤認為，轉型正義很重要，但是，轉型正義被威權時代情治人員所定義，是可怕而荒謬的反正義。同時他也強調，這些程序，要非常謹慎。