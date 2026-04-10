我是廣告 請繼續往下閱讀

中東衝突持續延燒，對全球製造業的殺傷力已從能源市場蔓延至原物料供應端。大馬橡膠手套製造商WRP亞太公司上月底致函客戶，宣布將自本月15日起逐步結束業務，正式走入歷史。WRP亞太在信函中說明，全球能源與石化供應鏈受到嚴重干擾，直接導致石化原料與化學品的採購成本急劇上升。與此同時，採購周期被迫拉長，供應商的可靠性也大幅下降，部分供應商甚至要求買方提前付款才願意出貨，讓公司的資金周轉與日常營運雪上加霜。公司表示，這些接連而來的突發衝擊，迫使管理層作出艱難但不得不為的決定。WRP亞太主要生產醫療、食品加工及美容用途的橡膠手套，曾在新冠疫情期間受惠於全球防護物資需求爆發，業績一度大幅成長。然而疫情紅利消退後，公司表現持續轉弱。截至2024年6月的財政年度，公司收入為2億460萬令吉，淨虧損則高達7800萬令吉，財務壓力早已相當沉重。大馬是全球最大的橡膠手套生產國之一，WRP亞太此番倒下，被視為中東衝突引發的能源危機對東南亞製造業造成實質衝擊的具體案例，業界人士憂慮，若石化原料供應緊張的局面持續，同業恐怕難以獨善其身。