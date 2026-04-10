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南投縣政府擬在全國重要茶鄉名間興建垃圾焚化爐，引起地方強烈反彈，至今已有多場抗爭。民進黨南投縣長參選人温世政今天提出5大解方，主張採取多元化治理，若處理廚餘的南崗生質能中心能如期完工並穩定運轉，就能啟動跨縣市環保設施區域協作與互惠調度機制，「處理一噸廚餘換代燒一噸垃圾」，由中部生活圈完整吸納廢棄物。温世政今（10）日在民進黨立委羅美玲、名間鄉長陳翰立、南投縣議員吳棋楠、沈夙崢及多位學者專家陪同下，在立法院中興大樓召開記者會，不僅反對在名間鄉設焚化爐表達，同時提出5大具體解方。温世政認為，南投長期垃圾問題是錯誤的「垃圾處理結構」所造成，若透過數據統計理性計算、建立循環治理系統，若無須以新建大型焚化設施作為主要解方。他提出回收提升、廚餘分流、資源再利用、公私協力、區域合作等5項具體措施。在區域合作部分，温世政建議「以量易量」進行區域聯盟，不必單兵做戰。他指出南投長期靠其他縣市代燒垃圾，容易養成依賴性，未來應朝互利合作方式進行。目前各縣市多有廚餘去化困擾，若南崗生質能中心如期完工並穩定運轉，再搭配跨縣市環保設施區域協作與互惠調度機制，未來採「處理一噸廚餘換代燒一噸垃圾」的方式，與大中部生活圈其他縣市合作，不僅不必做焚化爐還可以幫鄰近縣市處理廚餘，更不會傷害到環境。