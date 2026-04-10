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▲▼林鶴軒（上下圖）在《乩身》中飾演色鬼王小明，成為影集逗趣擔當，戲外也大開柯震東的玩笑。（圖／Netflix提供）

▲柯震東（右）飾演的三太子乩身韓杰，與王柏傑演的三太子關係密切。（圖／Netflix提供）

Netflix原創影集《乩身》於2日上線後成績開紅盤，今（10）日釋出〈製作規模篇〉花絮，其中主角韓杰（柯震東 飾演）的房間，能看見角色個性的延伸，牆面貼滿裸體寫真女星海報，搭配一張鋪著紅色大花被單的床，營造出略帶頹廢卻真實的生活氣息。參演的林鶴軒不改幽默本色，開玩笑介紹：「各位，這張床，在戲裡面呢，韓杰跟非常多的女生在這邊XX。」林鶴軒搞笑稱，韓杰在戲裡面跟很多女生在自家房間床上翻雲覆雨，不過，釋出的花絮畫面，實際出現的卻是柯震東躺在床上，楊銘威在一旁搞笑將腳跨在他身上的橋段，兩人當場笑場，展現出戲外輕鬆逗趣的一面。花絮中，揭露影集如何從台灣宮廟文化出發，重新拆解並建構出全新的奇幻敘事體系。影集中串聯人與鬼的重要場域「東風市場」，成為奇幻與寫實之間的銜接點。導演管偉傑分享：「東風市場設定為一棟鬧鬼、曾遭祝融之災、如今已廢棄的大樓，《乩身》的故事便發生於此，而其中一部分『住戶』，更是由韓杰（柯震東 飾）親自帶回來的靈體。」為營造荒廢又帶有神祕氣息的氛圍，劇組將整棟建築還原為懷舊台灣老公寓樣貌，從白色格子磁磚的廚房、擺著麻將桌與老派椅子的客廳，到貼滿廣告單的鋁鐵大門，以及復古藍色坐墊馬桶，每一處細節都充滿年代感。柯震東也大讚美術組的功力：「拍起來我覺得都很驚豔！」導演管偉傑表示：「《乩身》將傳統信仰中的元素重新塑造，『針對喜歡奇幻、熱血的觀眾』，我們想做的是台灣影集過去沒有嘗試過的東西，讓視覺走在非常前面。」柯震東則直呼：「首次參與如此大規模的奇幻製作，是一個很好的體驗，也真的很帥。」《乩身》全劇共8集現已於Netflix現正熱播。