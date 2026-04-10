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彰化縣秀水鄉民代表會主席蔣憲忠，2022年間在小吃部聚會時與人發生口角，竟召集4名同夥持鐵棍、棍棒圍毆對方，甚至持空包彈槍對空鳴槍示威，導致一名被害人左眼球破裂永久失明。最高法院審理後認定，蔣男雖未親自動手，但他身為「首謀」負責指揮、召集人馬下令開打，情節最為嚴重，最終依傷害致人重傷等罪判處蔣男4年6月徒刑定讞，蔣憲忠確定要入獄服刑。2022年7月8日晚間，彰化縣秀水鄉民代表會主席蔣憲忠，在鄉內一家小吃部聚會時，與周姓、徐姓及潘姓男子發生口角。蔣憲忠隨即召集四名男子到場助陣，眾人先是在包廂內與對方徒手互毆，蔣男甚至一度持菜刀、水果刀恫嚇，並將欲離去的被害人強行推回包廂，場面極度混亂。衝突並未止息，蔣憲忠同夥回公司取來三支鐵棍及一支棍棒，自己則與另一人返家取出一把空包彈槍。當晚8時28分，五人再度集結闖入包廂，蔣男先朝天花板連開兩槍示威，隨即下令同夥「看到人就打」。受指使的四人持鐵棍及棍棒瘋狂圍毆被害人，導致周姓男子左眼球破裂、視網膜剝離，最終因光感喪失且無法矯正，造成永久失明的重傷害；其餘兩名被害人也受有大面積撕裂傷及骨折，現場血跡斑斑。台中高分院在判決中指出，雖然蔣憲忠在案發過程中並未實際揮棍動手毆打被害人，但法官認定他是整起衝突的起因。蔣男不僅在口角後主動召集其餘4名被告到場支援，更是現場指揮眾人圍毆對方的首謀，其犯罪參與程度及主導地位顯然較其他被告更為嚴重。法院考量蔣男等5人在審理期間均坦承犯行，最終判處主嫌蔣憲忠有期徒刑4年6月；其餘4名共犯則分別被判處3年11月至4年不等之徒刑。全案經上訴至最高法院後，法官認原審判決並無違誤，裁定駁回上訴，全案定讞。這群人不僅需為一時衝動付出牢獄代價，更讓被害人留下了無法復原的永久傷害。