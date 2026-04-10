我是廣告 請繼續往下閱讀

中華民國籃球協會(下稱籃協)表示，中華民國女子籃球代表隊(下稱中華女籃)前教練歐森(Michael Olson)離隊後，籃協積極洽談並面試多位教練人選，並在運動部及國家運動訓練中心的大力支持下，於今(115)年1月15日以日本籍教練「前田顯藏Kenzo Maeda」(下稱前田教練)為主要人選通過第13屆中華女籃選訓委員會審議，並於3月4日經國訓中心核定通過，正式於3月12日簽訂合約聘任前田教練作為下一任中華女籃的總教練。前田教練現年43歲，雖然相當年輕但執教經驗豐富，曾任日本職業籃球聯賽B League秋田北部喜悅隊總教練 (2019-20賽季至2025-26賽季)， 其中以2021-22賽季帶領球隊隊史首次打進季後賽最令人印象深刻。此外長期效力於一支球隊，持續深耕並打造球隊系統及文化，也是籃協選擇前田教練的一大原因，到目前為止，在同一球團連續7個賽季擔任總教練，仍然是B League最長的紀錄。前田教練對國家隊的運作也不陌生，近年日本籃協為培訓年輕教練，推出「支援教練」制度，該制度旨在讓年輕教練有機會與國家隊合作，使其可以在頂尖球員與教練團隊的環境中成長與磨練。前田教練於2019年至2021年間，曾數次加入日本男籃國家隊教練團，2019年FIBA亞洲盃資格賽擔任支援教練兼翻譯；2020年起擔任訓練營支援教練，並在2021年東京奧運備戰期間獲得時任總教練Julio Lamas邀請，正式轉任防守助理教練；2021年FIBA亞洲盃資格賽擔任助理教練。前田教練預計四月中旬抵台開展教練工作，全力備戰第45屆威廉瓊斯盃及九月的重頭戲「2026年第20屆名古屋亞洲運動會。」雖然前田教練目前仍因相關手續問題尚未抵台，但早已於簽約完成的當下便著手於訓練計畫的編寫及國內外選手考察，儘管目前僅能以影片的方式觀賽，前田教練仍然積極地與籃協聯繫了解各選手資料，並開始學習每位選手的中文名字。前田教練表示：「感謝運動部、國訓中心及籃協的支持，非常開心且興奮能有機會執教中華女籃，會持續強調團隊防守、靈活的戰術運用及適時的輪替，並將長期培養年輕人才，給予被低估的球員自信與舞台，一起與選手們建立起屬於中華女籃的文化。」