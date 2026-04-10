我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院會今（10）日處理民眾黨團提案，建請立法院第11屆第5會期延會至今年7月31日，經表決後，民進黨團不敵藍白人數優勢，民眾黨團提案照案通過，逕付二讀、交付黨團協商。立法院會期每年2次，為2月至5月底，以及9月至12月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期。民眾黨團今天在立法院會中提案指稱，第5會期於5月31日將屆，然總統賴清德及行政院長卓榮泰施政嚴重怠惰，遲未將司法院大法官及國家通訊傳播委員會委員等缺額名單送請立法院審查，另對於立法院三讀通過的「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」的修法，卓榮泰竟悍然違法拒不編列預算，致使立法院無從審查違法的總預算案等，建請立法院會作成決議，延長立法院第11屆第5會期至今年7月31日止。民眾黨團提議將該提案逕付二讀，依各黨團共識進行表決，表決贊成59人、反對47人，藍白挾人數優勢通過延會議案，逕付二讀交由黨團協商，並由民眾黨召集協商。