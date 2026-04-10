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台南竟有人「死而復生」！一名李姓女子20年前離家後音訊全無，母親苦等多年無果，2011年向法院聲請死亡宣告獲准，李女自此在戶籍與法律上被認定已於2010年10月24日中午12時死亡。沒想到，事隔近15年，這名早已被法律判定「死亡」的女子竟親自現身法院，聲請撤銷死亡宣告，最後在法官及家屬當庭確認身分後，成功「復活」，重新取回合法身分。據了解，李女於2006年離家後，便與家人徹底失聯，家屬多年來始終無法掌握其下落。李母因女兒久未返家，且長期沒有任何音訊，認為女兒應已失蹤，遂依法向台南地院聲請死亡宣告。法院審理後，於2011年裁定准許，並宣告李女於2010年10月24日中午12時死亡。自該裁定確定後，李女在法律關係上即被視為死亡，自戶籍到各項身分登載，也都因此註記為死亡狀態。然而，這起看似早已畫下句點的案件，卻在多年後出現戲劇性逆轉。原來李女並未死亡，而是一直在人世間生活。今年她主動向法院提出聲請，請求撤銷當年的死亡宣告。依家事事件法規定，死亡宣告確定後，如發現受死亡宣告之人仍生存，即可向法院聲請撤銷。李女透過這項程序，盼結束多年來「法律幽靈」般的身分狀態，讓自己重新回到正常法律秩序之中。法院受理後，於2026年3月31日開庭調查。為慎重確認眼前女子是否真為當年遭宣告死亡的李女，法官除當庭核對其年籍資料外，也傳喚李母以及李女的妹妹、弟弟到庭指認。3名至親在法庭上均明確表示，聲請撤銷死亡宣告的女子，確實就是當年失聯多年的李女本人。這場原本帶有高度法律技術性的家事程序，也因此意外成了一場遲來多年的家庭重聚。法官綜合相關事證及家屬證詞後，認定李女確實仍然健在，符合撤銷死亡宣告的法定要件，最終裁定准許撤銷原先死亡宣告。也就是說，李女自此得以恢復法律上存在的身分，結束長達近15年的「已死亡」狀態。本案程序費用由聲請人負擔；如對裁定結果不服，仍可於裁定送達後10日內提起抗告，並繳納抗告費新台幣1500元。