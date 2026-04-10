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民眾黨創黨主席、前台北市長柯文哲涉及京華城圖利收賄、侵占政治獻金及眾望基金會背信等案件，在3月26日遭台北地方法院判處17年有期徒刑，宣判後15天，判決書全文於今日中午上傳司法院裁判書系統，台北地院認定柯文哲在京華城案違背職務收賄210萬元，圖利威京集團121億元的京華城土地開發利益，涉貪部分判刑13年；侵占民眾黨及木可政治獻金6734萬元，則以2個公益侵占罪判刑5年6月；挪用眾望基金會827萬支付黨工薪水，遭背信罪判處2年6月，4罪應執行17年。包括柯文哲在內共有11名被告，全案歷經北檢偵辦及北院審理長達481日，起訴書中列出的不法所得達1億4985萬3369元，案情極為錯綜複雜，，今天距離宣判日剛好半個月，北院已將送印的判決書寄送當事人，並於裁判書轉檔後上傳至法學資料檢索系統，全民皆可自行查詢判決書全文。