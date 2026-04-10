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洛杉磯湖人隊今（10）日客場挑戰金州勇士隊。由於勇士早已鎖定西區第10，核心球星柯瑞（Stephen Curry）今日休戰管理傷病；反觀湖人為穩住西區第4的主場優勢，此役必須全力求勝。最終，在「詹皇」詹姆斯（LeBron James）回歸繳出26分8籃板11助攻「準大三元」的帶領下，湖人以119：103輕取勇士，成功反超火箭，重回西區第四。比賽上半場雙方打得相當膠著，勇士雖以殘陣出擊，但在小柯瑞（Seth Curry）與裴頓二世（Gary Payton II）在第二節發動9：0攻勢一度反超比分。湖人則靠著詹姆斯穩住陣腳，半場結束湖人僅以53：49微幅領先。易籃後，湖人展現更強的求勝欲望。艾頓（Deandre Ayton）在第三節禁區大殺四方單節狂砍12分，加上詹姆斯在末節完美的攻傳引導，湖人轟出一波13：2的攻勢將領先擴大至20分以上，徹底澆熄勇士反撲氣焰，比賽也提前進入垃圾時間。湖人今日能贏球，除了詹姆斯的26分8籃板11助攻外，另外兩名球員的表現至關重要，肯納德（Luke Kennard）： 全場11投6中貢獻14分8助攻，並有4次抄截，成功分擔組織重任，正負值達+20。射手拉拉維亞（Jake LaRavia）展現極高效率，7投6中拿16分7籃板，外加3抄截，其防守積極性為球隊奠定基調。詹皇之子布朗尼（Bronny James）： 本場比賽替補出賽表現不俗，挹注10分、3助攻與2抄截，是湖人板凳席上的驚喜。勇士隊今日由年輕球員扛起重擔，威廉姆斯（Jonathan Williams）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）雙雙攻下17分，貝西（Charles Bassey）則在禁區拚下12分13籃板的兩雙數據。雖然勇士展現了不俗的板凳深度，但在缺乏絕對核心的情況下，關鍵時刻的進攻開發能力仍難以與湖人抗衡。隨著休士頓火箭今日擊敗76人，湖人贏下這場比賽顯得至關重要。這場勝利讓湖人重返西區第四，不僅在排名上占得先機，更在季後賽首輪的主場優勢爭奪戰中取得主動。對於勇士而言，剩餘例行賽將持續以磨合陣容為主，備戰即將到來的附加賽。