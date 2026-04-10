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▲ 《LE HAMBOURG》限時餐會，4/28至4/30在Ukai-tei Kaohsiung登場，供應午餐與晚餐席次。（圖／THE AMNIS然一酒店提供）

擁有逾60年歷史、以鐵板料理聞名的日本UKAI，以一道再日常不過的「漢堡排」，作為全新品牌《LE HAMBOURG》的起點，並選擇在THE AMNIS然一酒店進行全球首次海外曝光。將於4/28至4/30在Ukai-tei Kaohsiung展開一場為期三日的限時餐會，供應午餐與晚餐席次。《LE HAMBOURG》限時餐會，將漢堡排從既有的料理框架中抽離，重新回到「肉本身」。在這裡，漢堡排被重新定義為一種純粹且獨立的料理形式。選用日本田村牧場但馬牛血統的頂級和牛，經手工拍打塑形，透過龍眼木炭火直火烹調，使外層形成細緻焦香，內裡則保有柔嫩與豐沛肉汁。龍眼木獨有的溫潤木質香氣，隨著火焰滲入肉質之中，為和牛油脂的甘甜增添更深層的風味表情。全程僅以鹽與胡椒調味，近乎克制的處理方式，反而讓風味更加純粹而深刻。此次由UKAI海外事業行政主廚岡本讓（Okamoto Yuzuru）親自來台坐鎮，將尚未正式對外公開的品牌概念，首次完整呈現於餐桌之上。他認為料理應回歸「簡單美味」的本質 。透過對食材的嚴選與理解，不過度加工、不掩蓋原味，而是將其特性發揮至最大，讓每一口都能被真實感知。在本次《LE HAMBOURG》限時餐會的創作中，岡本主廚以「漢堡排」這一道日本國民美食為主軸，嘗試以更簡單而直觀的方式，讓顧客重新認識這道熟悉的料理。主廚透過搭配台灣當季蔬菜，使整體風味更加清爽且富有層次，呈現出一種既純粹又貼近當代生活的飲食偏好。整體呈現延續UKAI一貫的專業技術與對火候的精準掌握，展現出難以在家庭複製的風味層次；在食材選擇上亦秉持透明原則，讓顧客得以安心品味料理本身的風味。Ukai-tei Kaohsiung表示：《LE HAMBOURG》限定餐會將於4/28至4/30登場，邀請賓客親自前來感受這份關於火候與風味的極致演繹。席次有限。