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MISIA台北開演唱會 宣布7/26確定加場

加場

▲MISIA米希亞台北演唱會票價、座位圖。（圖 / 馬斯頓娛樂）

日本歌壇天后MISIA（米希亞）將在7月25日於台北流行音樂中心舉辦演唱會，門票開賣後迅速完售，在經紀公司與主辦單位積極協調下，今（10）日宣布加開7月26日場次。票價分為4680元、4280元、3880元、3280元、2880元、2480元，4月25日中午12:00起在年代售票網站、端點、四大超商：全家FamiPort、7-11門市內的ibon機台、萊爾富Life-ET及OK超商OK‧go開始販售，每人限購4張，更多詳情可至「MISIA 星空現場XIII GRAND HORIZON - 台北公演」官方FB社群專頁查詢。MISIA將於7月25日、26日在台演出，更是她首度在台北連續2天開唱，也將成為她歷來在台規模最大的一次演唱會。對於即將再次與台灣歌迷相見，MISIA也表示相當期待。自2001年以來，MISIA的「星空現場」系列始終堅持以現場樂團編制呈現，集結弦樂、鼓、打擊樂、吉他、貝斯、鍵盤、合聲與銅管等大型編制，每一回演出都持續進化，本次也正式邁入第13章。MISIA為本次巡迴特別創作的新曲〈太陽的遊行〉，她向歌迷喊話：「在巡迴各地演出的過程中，從大家那裡獲得的光芒與笑容，一點一滴累積，希望能成為像巨大太陽般的巡演。我會抱著這樣的心情歌唱。接下來也讓我們一起繼續這場光的行進吧。」此外，新曲〈太陽的遊行〉也確定獲選為《2026年第9屆特殊奧林匹克日本夏季全國運動會》官方應援歌曲。另一首新曲〈滿載幸福之舟〉則獲選為石川縣能登半島「能登鐵道」列車進站音樂。該曲由松任谷由實作詞作曲，MISIA長期關注能登地區，並曾參與震後支援行動，也讓這首作品更添溫暖意義。演出日期：2026年7月25日（六）16:002026年7月26日（日）16:00演出地點：台北流行音樂中心 表演廳活動票價：4680、4280、3880、3280、2880、2480售票時間：2026年4月25日（六）12:00售票網站：年代售票（含四大超商機台）售票網址：▲每人限購4張，同時開放「自行選位」及「電腦選位」功能，並預設為「自行選位」