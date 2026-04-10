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洛杉磯湖人隊今（10）日在客場以119：103擊敗金州勇士隊，成功終結近期三連敗。雖然勇士球星柯瑞（Stephen Curry）因傷病管理未出賽，但他穿著詹姆斯（LeBron James）簽名球鞋「LeBron 10」出現在場邊的畫面，成為焦點。賽後詹姆斯不僅對此表示驚喜，更盛讚柯瑞是「籃球史上最偉大的球員之一」。詹姆斯今日出賽32分鐘，展現極高效率，17投11中（三分球5中3）轟下26分、8籃板、11助攻的準大三元數據。他在場上全方位的統治力，幫助湖人本季在與勇士的四次對決中取得3勝1敗的絕對優勢。賽後，兩大球星在場邊深情擁抱致意的瞬間被媒體捕捉，隨即在社群平台引發瘋傳。談到柯瑞穿著自己的簽名鞋，詹姆斯露出燦爛笑容表示：「他是史上最偉大的球員之一，真的。他穿了我的球鞋，這太酷了。我看到他去克里夫蘭時穿了我的首款簽名鞋，今天又穿了LeBron 10，這對我來說非常有意義。」對於湖人終結連敗並重返勝軌，詹姆斯在受訪時展現了必勝的職業態度：「這是一場非常職業的勝利。我們清楚現在的處境與賽程，大家帶著必勝的心態上場。NBA的比賽不會停止，我們得立刻回到主場準備明天對陣太陽的背靠背賽事。」被問及現階段湖人需要他做出什麼貢獻時，詹姆斯堅定地表示：「一切。對我來說沒什麼改變，就是回到老樣子。我必須在場內場外都拿出領導力，在球場兩端扛起球隊，這就是我的職責。」根據數據統計，詹姆斯本賽季3次對陣勇士，場均可貢獻22.7分、7.3籃板、10.0助攻，投籃命中率51%，三分球命中率更是高達50%，展現出對戰金州軍團的高效表現。湖人贏下此役後，最後兩戰將對陣已鎖定排名的太陽及重建中的爵士。若能延續今日的求勝氣勢，湖人極有機會在例行賽收官階段守住西區第四，確保季後賽首輪的主場優勢。