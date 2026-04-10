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一支柬埔寨公主製作的新年宣傳影片，意外點燃了一場潑水節「文化歸屬」論戰。旅居曼谷的臉書粉專「曼谷媽媽 mimi小獅呱」近日發文指出，這支影片在網路上遭大批中國網友瘋狂洗版，留言中充斥著「潑水節明明是柬埔寨的，不是泰國的」等論點，讓泰國網友看得又好氣又好笑。粉專解釋，潑水節其實是整個東南亞共有的傳統節慶，泰國、柬埔寨、寮國、緬甸等國皆有各自的慶祝傳統，本質上屬於跨國共同文化，談不上哪個國家「獨佔」起源。但泰國觀光局多年來將這項節慶打造成世界級活動，成功申請為世界文化遺產，加上國際觀光行銷力道最強、活動規模最大、全球媒體曝光最高，才讓外界普遍將潑水節與泰國畫上等號。在這波論戰中，不少中國網友留言直接將柬埔寨與詐騙園區聯想在一起，讓原本的文化討論瞬間變調走樣，歪樓程度之誇張令泰國網友集體笑翻。粉專也順勢整理了今年潑水節在曼谷的慶祝場地資訊，預估全國觀光收入上看300億泰銖。帶孩子同遊的家庭，可前往美佳邦納（Mega Bangna）、One Bangkok、Terminal 21拉瑪3館、ICONSIAM及巧克力村等購物中心，或前往野生動物園（Safari World）體驗與大象共同玩水的特色活動；若是大人出遊，考山路、暹羅商圈、Central World、RCA夜店區等地都是熱門選擇，粉專形容「只要有心，處處都是戰場，連路邊攤販都會拿著水槍招呼你」。粉專最後提醒，潑水節期間外出務必隨身攜帶毛巾與替換衣物，服裝建議選擇速乾材質或直接穿泳衣出門；如果完全不想玩水，躲進百貨公司是唯一解法。