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國泰世華APP「登入要排隊」！眾傻眼：第一次遇到

▲國泰世華APP因使用人數過多，官方公告表示，為了維持登入後操作體驗順暢，如想進入APP的民眾需先在「等候區」排隊。（圖／讀者提供）

國泰世華網銀緊急維修！官方公告：目前回應速度緩慢

▲國泰世華網銀頁面稍早更新公告，表示「很抱歉，本行CUBE網銀(含App)目前回應速度較緩慢，請耐心等候。造成不便，敬請見諒。」（圖／國泰世華官網）

國泰世華銀行APP與網銀今日一早出現系統異常，不只影響用戶登入，轉帳、線上刷卡都出問題，甚至證券用戶也受影響無法申購股票、查餘額。雖然官方緊急維護系統，但根據最新公告表示，APP因線上使用人數過多，將實施排隊制度，想登入的民眾必須先在「等候區」排隊進入待順序輪到自己時，才能依照系統提示繼續操作，讓一票網友直呼「第一次遇到」。國泰世華APP今日一早傳出災情，民眾不只登入卡頻還會跳出系統忙線中問題，不論是刷卡、查餘額都沒辦法，就連網頁版也一度跳出系統維護公告，直到中午APP都還沒恢復完全。而APP疑似線上使用人數過多，官方最新公告表示，為了維持登入後操作體驗順暢，如想進入APP的民眾需先在「等候區」排隊，用戶需停留在頁面等待，待順序輪到自己時，才能依照系統提示繼續操作。讓一票用戶傻眼直呼「第一次遇到用網銀要排隊進去，我謝謝你國泰世華」、「國泰APP是發生什麼事」、「一早國泰網銀APP就掛掉，結果現在要排隊了，大概是伺服器崩潰了限流」。除了國泰世華APP出狀況以外，網頁版也傳出畫面不斷轉圈問題，就連致電客服也打不通，中午11時還跳出系統維護公告，表示「很抱歉，本行CUBE網銀(含App)暫時停止服務。造成不便，敬請見諒。如有特殊情況將延長原訂時間，敬請見諒。」但