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彰化縣長王惠美日前在和美全民運動館啟用典禮後，遞給運動部長李洋一包牛皮紙袋，表示裡面有4座全民館計畫書，李洋當場稱「預算沒有通過」而拒收，引發藍營抨擊「李洋學壞」。對此，有眼尖網友昨（9）日在國會直播頻道上發現，李洋在立法院的休息時間，竟被國民黨立委羅廷瑋不停指點：「你要收啊，應該要收」等，網友質疑是在情勒、施壓李洋，政治評論員吳靜怡也質疑：「是在教訓李洋嗎？」彰化和美全民運動館8日正式啟用，王惠美、李洋等人出席開幕儀式，而王惠美在入口處將裝有包括溪湖、田中、北斗全民運動館等計畫書文件的牛皮紙袋遞交給李洋，但李洋僅伸手扶住牛皮紙袋看了一下，以「預算沒有通過」為由未收下，令王惠美當下很錯愕，藍營則猛批李洋學壞。後續網友發現，李洋昨在立法院休息時間時竟不斷被藍委羅廷瑋和林倩綺數落：「人之常情，為什麼不能收？你這樣真的會有問題」、「就像人家跟你握手，你不跟人家握手一樣，那個裡面又沒有塞錢」，李洋當下直接回應：「握手可以」，羅廷瑋仍自顧自地講：「總統也會收陳情書啊，藍綠白都能拿，拿只是收案，不代表同意，你不收縣長的很不近乎人情，連民眾站在旁邊，你都要拿」，讓李洋尷尬回覆：「沒有不近人情，沒有，沒有⋯⋯」。上述國會錄影則在社群平台Threads上流傳，大批網友留言表示：「不要以為休息時間就沒人在看」、「李洋，別被情勒，做你自己」、「國民黨立委是在教訓李洋嗎？」、「一堆愛施壓的民代」、「好兇喔，李洋為什麼一定要被迫接受？」、「那個口氣是看李洋好欺負？」等。