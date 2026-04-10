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▲艾頓的問題並非一朝一夕。這位2018年的選秀狀元整個賽季在自主進攻上幾乎毫無建樹。（圖／美聯社／達志影像）

▲湖人的處境正因傷病潮雪上加霜。唐西奇因二級腿筋拉傷可能缺席剩餘的例行賽；里夫斯（Austin Reaves）遭遇腹斜肌傷勢。（圖／美聯社／達志影像）

▲在面對湖人的關鍵戰役中，球團果斷讓當家球星柯瑞（Stephen Curry）以傷病管理為由休戰。（圖／美聯社／達志影像）

▲湖人（Los Angeles Lakers）本季節奏第22慢，進攻效率排第9。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人近期陷入低氣壓，今（10）日雖然擊敗宿敵金州勇士，但對方主將柯瑞（Stephen Curry）因為膝傷管理沒有出賽，已經開始準備附加賽／季後賽。湖人近期嚴重傷兵，及需要角色球員發力減輕「詹皇」負擔，總教練瑞迪克（JJ Redick）終於對主力中鋒艾頓（Deandre Ayton）的表現忍無可忍。與此同時，全聯盟的戰術趨勢也正迎來一場無聲的變革，過去幾年被奉為圭臬的「提速小球」戰術，正被殘酷的進攻效率數據狠狠打臉。瑞迪克本賽季一直對艾頓保持耐心，為他設計戰術、給予上場時間，並在公開場合力挺這位大個子。但在周三慘敗給雷霆後，瑞迪克終於說出了許多人憋在心裡好幾周的大實話。「他在接球方面遇到了困難。」瑞迪克直言不諱地表示：「我們為他跑了一堆戰術，但他就是接不到球。我不知道是傳球的問題，還是他卡位的問題，總之他就是無法把球接好。」艾頓的問題並非一朝一夕。這位2018年的選秀狀元整個賽季在自主進攻上幾乎毫無建樹，嚴重依賴唐西奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）為他創造機會。一旦失去這些頂級後衛的餵球，他便在場上形同隱形。在對陣雷霆的比賽中，他上場23分鐘僅出手4次命中1球，留下慘不忍睹的3分進帳與-26的正負值。除了點名艾頓，瑞迪克也公開批評八村壘（Rui Hachimura）未盡到自身職責，甚至在第二節僅開打16秒就將范德比爾特（Jarred Vanderbilt）換下且未再讓他上場，顯示出湖人內部的緊繃情緒。湖人的處境正因傷病潮雪上加霜。唐西奇因二級腿筋拉傷可能缺席剩餘的例行賽；里夫斯（Austin Reaves）遭遇腹斜肌傷勢；詹姆斯仍在處理腳部問題；史馬特（Marcus Smart）與海斯（Jaxson Hayes）也分別因腳踝與腳部傷勢高掛免戰牌。目前湖人吞下3連敗，戰績來到50勝29敗，例行賽僅剩最後3場。在主力控球者缺陣的情況下，進攻重擔全落在角色球員肩上，這讓艾頓「接不到球」的致命傷被無限放大。湖人接下來將前往大通中心迎戰金州勇士，這將是他們在季後賽前急需穩住陣腳的關鍵一役。相較於湖人隊的焦頭爛額，金州勇士隊在例行賽尾聲顯得輕鬆許多。由於勇士已早早鎖定西區第10的排名，剩餘賽事的勝負對其最終排位已無影響，這讓總教練科爾（Steve Kerr）有充分的空間為即將到來的附加賽進行戰略盤算。在面對湖人的關鍵戰役中，球團果斷讓當家球星柯瑞（Stephen Curry）以傷病管理為由休戰，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也繼續掛免戰牌。這種大膽輪休主力的舉動，顯示勇士已將目光與體力完全聚焦於季後賽的生死戰，期望以最健康的完整陣容迎接附加賽的高強度對抗。儘管以殘陣應戰，勇士隊在場上依然展現出極強的競爭力與戰術執行力。年輕球員如波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與威廉姆斯（Jonathan Williams）獲得大量上場時間並繳出亮眼數據，不僅達到了練兵的目的，也讓教練團在季後賽的輪換陣容上有更多籌碼。勇士這種「以戰代訓」的策略，雖然讓急需勝利來穩住西區第4的湖人隊在比賽前段嚇出一身冷汗，但也間接成為西區季後賽卡位戰中的重要攪局者。對於勇士而言，現階段的每一場例行賽都是為了在附加賽突圍而做的精密計算。當湖人為半場陣地戰的執行力焦頭爛額時，聯盟中其他球隊正盲目追求「速度」。每年秋天，NBA各隊教練宛如喊口號般強調「我們要打得更快」。尼克、魔術甚至熱火與公牛都加入了提速的行列。本賽季有高達18支球隊場均回合數破百，這在十年前是只有73勝勇士等級的球隊才能達到的數據。尼克主帥布朗（Mike Brown）的原話是：「你總是希望能打得更快，我們快攻時效率很高。」這種將「速度」等同於「產量與得分」的迷思，正被實際數據無情反擊。根據統計，全聯盟節奏最快的10支球隊中，沒有任何一支的進攻效率排進聯盟前10。以巫師、拓荒者與灰熊為例，他們的進攻效率分別僅排在第29、第21與第22。反觀節奏最慢的10支球隊中，有5支球隊的進攻效率名列前10，其中7支穩居季後賽名單。最慢的球隊平均每100回合的得分，甚至比最快的球隊多出3.1分。🏀金塊：節奏排聯盟第20慢，但進攻效率高居聯盟第1。🏀湖人：節奏第22慢，進攻效率排第9。🏀快艇：節奏第28慢，進攻效率排第11。「快攻」似乎成了一種集體幻覺，每個人都覺得快就是好，卻忽略了轉換率。一位球探私下吐槽：「現在的年輕人抓到籃板的第一反應是往前衝，而不是先看清楚場上局勢。」當例行賽步入尾聲，真正具備奪冠實力的聰明球隊已經開始偷偷「降檔」尋求穩定性。在即將到來的季後賽高壓環境中，盲目的提速終將被淘汰，能夠穩紮穩打執行戰術、將球安穩送到終結者手上的球隊，才能笑到最後。