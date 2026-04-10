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洛杉磯湖人今（10）日客場迎戰金州勇士，「詹皇」詹姆斯此戰出賽31分鐘，拿下26分8籃板11助攻的「準大三元」表現，率領湖人終場以119：103擊敗勇士，根據統計在唐西奇（Luka Doncic）與里弗斯（Austin Reaves）缺陣期間，詹姆斯化身「全力詹」場均狂砍28分，外帶8.5籃板、13助攻，投籃命中率為59％。在湖人衝擊季後賽席次的關鍵時刻，兩大主將唐西奇與里弗斯接連因傷倒下，詹姆斯雖因年齡增長，本季數據明顯出現下滑，但在球隊最艱難的時刻，詹姆斯再次化身救世主，繳出絕佳數據。戰勝勇士賽後，詹姆斯接受採訪時，被問到目前湖人需要他做到什麼，詹姆斯表示對他來說一切都沒變，必須要在場內、外拿出領導能力，「對我來說沒什麼改變，就是回到老樣子。我必須在場內場外都拿出領導力，在球場兩端、各個方面都扛起球隊。這就是我的職責，我很期待，看看我們能打出什麼成績。」此戰賽後，湖人在西區排名上憑藉對戰優勢，再次反超休士頓火箭來到西區第4名，湖人本季例行賽最後兩場比賽，將對上鳳凰城太陽以及猶他爵士。