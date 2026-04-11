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本文重點內容摘要

2026白沙屯媽祖進香時程一次看

▲2026年白沙屯媽祖到北港進香日程。（圖／白沙屯拱天宮）

白沙屯周遭最佳停車位置

▲通霄鎮公所表示，4月12日上午8點開始，信眾車輛可以停到「通霄海水浴場」、「通霄發電廠冰品販賣部」，還有免費接駁車可搭乘。（圖／通霄鎮公所）

免費接駁車

▲4月12日免費接駁車路線資訊。（圖／通霄鎮公所）

4月12日通霄交通管制措施

▲白沙屯媽祖進香當日通霄鎮交通管制路線圖。（圖／苗栗縣警察局）

台鐵、高鐵加班車資訊

▲白沙屯進香、回鑾時，台鐵莒光號增停白沙屯站 25 列次＋加掛 215 列次。（圖／台鐵）

▲今年白沙屯媽祖進香，連續6天加開班次。（圖／交通部）

▲高鐵公司針對進香的重要節點加開 10 班次列車，讓香燈腳們能輕鬆跟隨媽祖的腳步。（圖／Gemini生成，記者潘毅監製）

▲高鐵苗栗站也有接駁巴士。（圖／交通部）

白沙屯媽祖位置、GPS迅速掌握位置

白沙屯媽祖直播進香線上看

白沙屯媽祖進香注意事項、常見問題

2026白沙屯媽祖進香創下新紀錄，有超過46萬信眾報名，明（12）日23時媽祖婆們就將登轎，乘著粉紅超跑前往北港朝天宮，路程約8天7夜。從今（11）日開始人潮逐漸湧現，4月12日出發當天將有超過46萬人擠進苗栗白沙屯，對此，《NOWNEWS今日新聞》也整理出周邊車站、交通管制以及鑾轎出發後的GPS位置、線上直播觀看方式總整理！由於明（12）日白沙屯拱天宮附近將湧入46萬人次，廟宇周邊5個停車格不足1千格，絕對不敷使用。對此，通霄鎮公所表示，4月12日上午8點開始，信眾車輛可以停到有500格的「通霄海水浴場」以及150個位置的「通霄發電廠冰品販賣部」，還有免費接駁車可搭乘，且可以一路停到4月20日下午5點。除了直接搭到白沙屯車站之外，4月12日還有「通霄往白沙屯」之接駁車，從下午14：00開始接駁至20：30止。「通霄往白沙屯」接駁會視當天台一線路況調整下車地點，早一點搭乘接駁車，台一線的人車不多，遊覽車可順利行駛至台鹽廠，早搭乘的民眾可少走一段路，在台鹽廠下車。但隨著時間越晚，在地車輛及人潮越多，台一線拱朝雲天宮到精鹽廠這段路，遊覽車行駛及迴轉會有困難，所以會視當時路況，在安全可迴轉的地方讓民眾下車。建議民眾提早搭乘，台一線人車較少，可直達台鹽站。晚搭乘，人車湧現，遊覽車就無法到達精鹽廠，會在拱朝雲天宮站下車。📌「下車地點為「拱朝雲天宮至精鹽廠台一線路段」視路況調整下車地點。的上車地點在「拱朝雲天宮」，末班車時間為23：00。交通管制將以拱天宮為中心，放射至主要聯外道路，台1線將於4月12日8時起實施分階段管制，並視人(車)流狀況，於台61線西濱快速道路白沙屯、赤土崎及新埔匝道口實施彈性封閉管制。(一)4月12日8時至4月13日2時，台61線106.8公里至111公里、苗41線及山邊媽祖周邊道路彈性管制。(二)4月12日8時至4月13日8時，台1線123.5公里至127.4公里雙向封閉(機車可改行海濱路)。(三)4月12日22時至4月13日8時，台1線127.4公里至132.8公里雙向封閉(機車可改行海濱路)。(四)4月13日0至12時，台1線127.4公里至132.8公里、通霄鎮中山路、苑裡鎮中山路機動分段管制(改行駛外環道)。加開區間（快）車 160 列次。莒光號增停白沙屯站 25 列次＋加掛 215 列次。高鐵公司指出，4月12日深夜（登轎）將增開於晚間10時07分停靠苗栗站的南下1561車次（南港－台中區間車），讓信徒能參與子時的登轎安座儀式。此外，也於4月16日及17日增開班次停靠雲林、嘉義，服務往返北港進香的旅客；另於4月20日增開從台中站發車的北上1534、1538車次，分別於下午1時24分、2時24分抵達苗栗站。白沙屯媽祖進香路線以飄忽不定聞名，三位媽祖婆想去哪就去哪，2025年更創造歷史進入南投縣名間鄉，因此即時GPS的位置資料顯得尤為重要。《白沙屯 GPS 即時定位》App掌握白沙屯媽祖、頭旗車即時位置，透過神轎的GPS衛星定位就知道白沙屯媽祖現在到哪裡了，才不會發生走一走被媽祖婆海放的尷尬情況。粉紅超跑每次進香活動，白沙屯媽祖網路電視台都會開進香直播，分別在Youtube、臉書都有線上免費直播，可以隨時觀看「粉紅超跑」的所在位置及現場狀況。A：白沙屯媽祖徒步進香參與方式相當自由！有報名香燈腳者會獲得疏文祈福還有帽子臂章等物品，但沒報名的香客也可以隨意跟著媽祖婆同行。A：要！白沙屯媽祖網路電視台台長駱調彬提醒，從4月9日放頭旗開始，有報名的信眾就要開始吃，也就是要吃全素；但其他時間則隨意，晚餐更建議吃有魚有肉的犒軍餐，補充體力準備出發進香。A：進香期間的住宿需由香燈腳自行處理，可預定民宿或香客大樓，也有許多信眾會準備輕量睡袋或地墊，在宮廟或當地政府提供場域席地而睡。