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台鐵擁有環島鐵路系統與242座車站，具備串聯全台觀光資源的優勢。台鐵公司總經理馮輝昇表示，未來若能整合各站旅運服務與在地景點，進行整體包裝，將有機會打造具競爭力的旅遊產品。隨著董事長鄭光遠上任，借重其推動高鐵假期的經驗，台鐵假期發展方向已逐步明確，整體營運模式也大致定型。根據規劃，台鐵假期將採五大推動機制，包括：台鐵提供固定列車座位數、與旅行社合作規劃行程、提供優惠票價、設定銷售目標（承諾座位數），以及達標後再給予進一步折扣。此舉有助建立穩定的商業模式，並降低旅行社在行程設計時對座位供給的不確定性，進一步提升業者參與意願。馮輝昇指出，後續將透過招商說明會加強與旅行業者溝通，吸引更多業者投入，共同擴大鐵道旅遊市場。台鐵也將定位為整合平台，串聯交通、住宿與觀光資源，推出一站式旅遊產品。在時程方面，台鐵已於今日舉辦招商說明會，預計5月正式公告招商，目標今年底前完成產品上架。未來民眾可透過網路平台或旅行社通路購買相關商品，搶先體驗台鐵假期服務，並於2026年全面推動。台鐵進一步說明，未來產品將結合旅遊行程、飯店住宿、景點門票、交通接駁與美食體驗，推出多元套裝方案，提升旅客規劃便利性，同時吸引國內外旅客搭乘台鐵出遊，帶動鐵道觀光發展。馮輝昇強調，台鐵假期除提供多元旅遊選擇外，也肩負提升營運效率的任務，包括提高列車座位利用率、促進地方觀光發展，以及推動低碳永續的交通旅遊模式。至於票價與座位配置，馮輝昇表示，折扣幅度仍在研議中，未來將依各列車座位使用率彈性調整，並以對號列車為主要合作對象，在滿足市場需求的同時兼顧營運效益。台鐵公司補充，相關招商資訊屆時將公告於官方網站及政府電子採購網，期望透過制度化合作機制，打造具規模與競爭力的鐵道觀光品牌。