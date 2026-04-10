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打線手感能否延續？ 格拉斯諾能否壓制遊騎兵打線？

面對道奇豪華打線洛克如何應對？ 打線火力能否展現？

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間4月7日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇主場對上德州遊騎兵的比賽，此戰道奇將推出格拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，而遊騎兵則是推出洛克（Kumar Rocker）《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯道奇（9勝3敗）vs 德州遊騎兵（7勝5敗）比賽地點：道奇球場比賽時間：台灣時間4月11日（六）早上10：10✅ 道奇觀戰焦點：格拉斯諾滿血回歸 道奇打線依舊恐怖道奇本場比賽推出格拉斯諾先發，本季他先發兩場分別對上亞利桑那響尾蛇以及華盛頓國民，總計12局投球中，僅失4分狂飆15次三振，對於先發輪值戰力吃緊的道奇來說，格拉斯諾的好狀態，無疑讓球隊吞下定心丸，而打線方面，對陣藍鳥的3連戰，道奇打線狂轟21分，整體打線手感依舊火燙。觀戰重點：✅遊騎兵觀戰焦點：洛克依舊迷航 遊騎兵客場火力能否發揮洛克是近年來遊騎兵備受期待的投手新秀，但自2024年登上大聯盟以來，洛克表現起伏不定，去年出賽14場拿下4勝5敗，防禦率高達5.74。打線方面遊騎兵目前團隊打擊率排在聯盟中段班，今年加盟球隊的尼莫（Brandon Nimmo）開季以來手感火燙，目前繳出.340打擊率，是目前尤其打線中手感最好的選手。觀戰重點：MLB賽程（台灣時間4/7）02:20 海盜 VS 小熊06:40 馬林魚 VS 老虎06:40 響尾蛇 VS 費城人06:45 天使 VS 紅人07:07 雙城 VS 藍鳥07:10 洋基 VS 光芒07:10 運動家 VS 大都會07:15 巨人 VS 金鶯07:15 守護者 VS 勇士07:40 白襪 VS 皇家07:40 國民 VS 釀酒人08:15 紅襪 VS 紅雀09:40 太空人 VS 水手09:40 落磯 VS 教士10:10 遊騎兵 VS 道奇📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台🟡電視轉播：華視、東森洋片台、緯來體育台：10:00 遊騎兵 VS 道奇🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台