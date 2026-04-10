美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間4月7日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇主場對上德州遊騎兵的比賽，此戰道奇將推出格拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，而遊騎兵則是推出洛克（Kumar Rocker）《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。

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洛杉磯道奇（9勝3敗）vs 德州遊騎兵（7勝5敗）

比賽地點：道奇球場

比賽時間：台灣時間4月11日（六）早上10：10

✅ 道奇觀戰焦點：格拉斯諾滿血回歸　道奇打線依舊恐怖

道奇本場比賽推出格拉斯諾先發，本季他先發兩場分別對上亞利桑那響尾蛇以及華盛頓國民，總計12局投球中，僅失4分狂飆15次三振，對於先發輪值戰力吃緊的道奇來說，格拉斯諾的好狀態，無疑讓球隊吞下定心丸，而打線方面，對陣藍鳥的3連戰，道奇打線狂轟21分，整體打線手感依舊火燙。

觀戰重點：

  1. 打線手感能否延續？
  2. 格拉斯諾能否壓制遊騎兵打線？

✅遊騎兵觀戰焦點：洛克依舊迷航　遊騎兵客場火力能否發揮

洛克是近年來遊騎兵備受期待的投手新秀，但自2024年登上大聯盟以來，洛克表現起伏不定，去年出賽14場拿下4勝5敗，防禦率高達5.74。打線方面遊騎兵目前團隊打擊率排在聯盟中段班，今年加盟球隊的尼莫（Brandon Nimmo）開季以來手感火燙，目前繳出.340打擊率，是目前尤其打線中手感最好的選手。

觀戰重點：

  1. 面對道奇豪華打線洛克如何應對？
  2. 打線火力能否展現？


MLB賽程（台灣時間4/7）

02:20 海盜 VS 小熊

06:40 馬林魚 VS 老虎

06:40 響尾蛇 VS 費城人

06:45 天使 VS 紅人

07:07 雙城 VS 藍鳥

07:10 洋基 VS 光芒

07:10 運動家 VS 大都會

07:15 巨人 VS 金鶯

07:15 守護者 VS 勇士

07:40 白襪 VS 皇家

07:40 國民 VS 釀酒人

08:15 紅襪 VS 紅雀

09:40 太空人 VS 水手

09:40 落磯 VS 教士

10:10 遊騎兵 VS 道奇



📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台


🟡電視轉播：

華視、東森洋片台、緯來體育台：10:00 遊騎兵 VS 道奇

🟡線上收看：

MLB TV、愛爾達體育台

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麥鈺妤編輯記者

大家好，我是麥鈺妤，從小對運動有著濃厚的興趣，無論是球類還是國際大型賽事，我都喜歡關注與研究。這份興趣也讓我在求學過程中，不僅參與各類運動活動，也養成了持續追蹤賽事與選手動態的習慣。因為希望將體育的精...