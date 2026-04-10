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矽光子技術於今年正式進入規模化量產與商轉元年。日月光執行長吳田玉今（10）日表示，矽光子是一個技術的發展、鋪陳及未來的願景，而矽光子的耕耘是長線的技術深耕，以及整體群聚效應，是十年、二十年的功力，但日月光持續加快腳步，透露今年有望量產矽光子CPO，至於經濟效益及市佔率，他正在等待開花結果。日月光今日舉行仁武產業園區新廠動土典禮，吳田玉受訪指出，幾年前成立矽光子聯盟時，就和大家報告，矽光子不是股票炒作，而是一個技術的發展、鋪陳，以及未來的願景，日月光要解決硬體發展下一世代的瓶頸，矽光子就是唯一。他表示，日月光的硬體工程團隊一步一腳印，做CoWoS、做Panel、做矽光子、做Power Supply，都是十年、二十年的功力，因此，預期CPO量產在今年應該有望實現。不過，經濟效益和世界採用的比例，是由市場來決定，這不是日月光一家公司能決定的事，但他強調，光通訊帶來的商機，他對此無限的等待和期待。吳田玉也強調，AI的新浪潮才剛開始。台灣處在AI新浪潮中間，尤其在硬體製造方面，佔有舉足輕重的角色。不只是日月光，也不只是台積電，是台灣整體產業鏈從頭到尾都佔有重要角色，所以在AI新浪潮的未來幾年，台灣的硬體製造機會，企業必須好好把握。至於談到擴廠狀況，他透露，日月光目前應該有6座封測廠正在動工，這也是日月光蓋廠數「破紀錄」，今年會是日月光非常忙碌的一年，吳田玉也提到，就他所知，整個高科技資訊產業，不只是台灣，在美國達拉斯、亞利桑那、休士頓，以及馬來西亞、日本、德國等地，台灣產業鏈都在全世界開工，這樣齊頭並進頭，反映的是AI新浪潮底下對硬體瓶頸的需求，也反映出台灣產業鏈在全球的硬實力及布局，以及整體高科技從業人員的企圖心。至於商機、公司業績如何發展，他喊話「大家一起努力。」另一方面，媒體也關心群創賣廠進度，吳田玉表示，他請大家稍安勿躁，後續有消息會發布重訊向外界報告。