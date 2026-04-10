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「鄭習會」今（10）日上午11點在人民大會堂「東大廳」舉行，身高178公分的鄭麗文，特別穿了一身藍紫色套裝、平底鞋赴約。鄭麗文致詞時表示，希望在國共兩黨奮鬥不懈的努力之下，台灣海峽將不再成為潛在風險的礁嶺，更不會成為外力介入的棋盤。在堅持九二共識反對台獨的共同政治基礎上，兩岸應更進一步籌劃建構具有制度性與可持續性的對話與合作機制，讓兩岸的和平發展走向不可逆轉，從根本上消除所有的衝突。鄭麗文認為，兩岸關係該何去何從是雙方共同面臨的問題，但自從2005年連戰主席的和平之旅破冰後，兩黨就站在民族與時代的高度，致力推動兩岸的和解與平和發展。但這只是攜手努力的起點，對於兩岸的人民炎黃子孫擁有更大的責任與使命，她深信振興中華之道，一定能感召人心、引領時代，這才是兩岸的共享價值、共同的責任。鄭麗文強調，台灣將是一條連接親情、文明與希望的海峽，是兩岸中國人共同守護和平的希望，是兩岸中國人共同守護和平的象徵，並向世界周旋，共享中華文明的兩岸人有著最高的智慧來化解艱難的分歧，有極大的慈悲為人類和平與發展做出關鍵的貢獻。鄭麗文表示，「大陸的發展在習總書記領導下，不但實現完全脫貧，建成全面的小康社會，成就非凡」，十十五的規劃剛剛開局，必將在上新的台階，值得期待。因此兩岸人民雖然生活在不同的制度中，但仍會相互尊重、相向而行，相信和平是兩岸共享的道德與價值。雙方應該超越政治的對抗，共同籌思與建構兩岸雙贏共榮的命運共同體，尋求一套防止以及避免制度性的解決方案，使台海成為世界和平解決衝突的典範。