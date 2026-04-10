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美國與伊朗達成兩週停火，美國副總統范斯（J.D. Vance）已經準備率團赴巴基斯坦，預計11日與伊朗代表團進行談判。據華爾街日報等外媒報導，伊朗代表團已於9日晚間抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，準備參與由巴基斯坦協調的美伊談判。伊朗方面由議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）與外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）領軍。美國代表團預計10日抵達，由副總統范斯（JD Vance）率團，成員包括總統特使魏科夫（Steve Witkoff）以及川普女婿庫許納（Jared Kushner），雙方將於11日進行首次面對面磋商。知情人士透露，會談地點選在伊斯蘭馬巴德的塞雷納酒店（Islamabad Serena Hotel），當地政府已經大幅提高維安層級，清空飯店、封鎖周邊道路並部署安全部隊及檢查哨。川普9日接受NBC專訪時表示，對於美伊達成和平協議非常樂觀，並透露伊朗領袖私底下「理性多了」，但他也警告，如果不達成協議，「他們會非常痛苦」。不過，伊朗駐巴基斯坦大使莫加達姆（Reza Amiri Moghadam）曾一度發文，表示伊朗代表團將參加對美談判，但隨後又刪文；伊朗半官方媒體《邁赫爾通訊社》也一度否認官員抵巴基斯坦的消息。而在兩週停火期間，以色列仍持續對黎巴嫩發動大規模空襲，引發伊朗反彈，成為關鍵爭議點。伊朗外交部發言人巴蓋伊表示，結束戰爭的談判取決於美國是否遵守停火承諾，這些承諾包括在黎巴嫩停火。川普透露，「我跟比比（Bibi，納坦雅胡暱稱）談過了，他會保持低調。我認為我們現在必須稍微收斂一點。」但以色列總理納坦雅胡在指示內閣與黎巴嫩進行談判後，重申沒有停火，將繼續用武力打擊真主黨。川普也發文，警告伊朗領導層不要向通過荷姆茲海峽的油輪收取費用，抱怨該水道交通停滯，稱德黑蘭「做得非常糟糕」。航運業高層分析師向CNN表示，各公司對本就脆弱的停火協議持謹慎態度，尤其是在沒有明確規定哪些船隻何時可以通行的情況下。