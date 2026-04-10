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林敏雄親回應「全聯網路負評」！坦言：像被鞭策一番

坦言心境「很像把我們鞭策一番」

「以我的領導下，全聯不會做『有的無的（台語）』」

▲全聯「全面導入電子標籤」數位轉型加速。（圖／記者蕭涵云攝）

全聯「電子標籤」預算增至40億！導入進度超前：縮短至兩年半內實現

▲全聯公布2025年營業額突破2200億元！2026年目標為2300億元。（圖／記者蕭涵云攝）

全聯2025年營業額突破2200億元！今年目標：2300億元

▲全聯董事長林敏雄率團隊，宣布全面升級生活服務平台。（圖／記者蕭涵云攝）

全聯福利中心今（10）日公布，2025年營業額突破2200億元，門市總數達1250家＋21家量販，累積700萬電支會員，宣布將全面升級「生活服務平台」；2026年力拚2300億元業績、1280家門市目標。強調「我非常重視，而且是全聯起家就重視到現在」。他再度重申，「台灣農民有事，就是全聯的事」，認為全聯已是最大超市，表示：「我是本土企業『不幫農民幫誰』，沒事是最好的事」；全聯身負農民責任，林敏雄直呼「哪個地方農民有事、全聯沒有到」，展示決心。全聯行銷部協理劉鴻徵表示，全聯「全面導入電子標籤」的數位轉型加速，，展現改善決心。他承諾全聯「電子標籤」的導入，能有效解決標價問題的痛點，使櫃台與價卡同步、甚至與線上價格一致，找回消費者價格信任；，預估導入電子標籤後，一家店可省下一個人力1.5小時。面對零售競爭進入生態系時代，全聯宣布將全面升級「生活服務平台」，將打造橫跨線上線下的消費生態系。全聯進一步透露，去年熱便當銷量達1200萬個，小時達自營訂單數成長7成，顯示全聯已從單一通路，轉為高頻使用的生活服務入口。