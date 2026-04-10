全聯福利中心今（10）日公布，2025年營業額突破2200億元，門市總數達1250家＋21家量販，累積700萬電支會員，宣布將全面升級「生活服務平台」；2026年力拚2300億元業績、1280家門市目標。全聯董事長林敏雄親自回應網路負評，表示「像被鞭策一番，他承諾『決策必求道德、誠信』，以我的領導下，全聯不會做『有的無的（台語）」』，一定會虛心接受並檢討。並公布改善標價問題的「電子標籤」預算增至40億，進度超前縮短至兩年半內實現。
林敏雄親回應「全聯網路負評」！坦言：像被鞭策一番
全聯董事長林敏雄今親自露面回應「網路負評」，直言網路有很多話題，表示：「如果有做得不好，我們也一定會改進」，形容網友「就像是我們的客戶，對我們有意見，在網路上面發表」，坦言心境「很像把我們鞭策一番」，承諾「我們一定會虛心接受」。
林敏雄透露，在決策方面講求「道德、誠信」，直說：「以我的領導下，全聯不會做『有的無的（台語）』」，一定會虛心接受並檢討。強調「我非常重視，而且是全聯起家就重視到現在」。
他再度重申，「台灣農民有事，就是全聯的事」，認為全聯已是最大超市，表示：「我是本土企業『不幫農民幫誰』，沒事是最好的事」；全聯身負農民責任，林敏雄直呼「哪個地方農民有事、全聯沒有到」，展示決心。
全聯「電子標籤」預算增至40億！導入進度超前：縮短至兩年半內實現
全聯行銷部協理劉鴻徵表示，全聯「全面導入電子標籤」的數位轉型加速，透露：「預算『比資本額增10億』至40億，且時程少半年」，目前已進入議價階段，展現改善決心。
他承諾全聯「電子標籤」的導入，能有效解決標價問題的痛點，使櫃台與價卡同步、甚至與線上價格一致，找回消費者價格信任；劉鴻徵透露，全聯將於2028年6月全台導入「從三年縮短成兩年半」，預估導入電子標籤後，一家店可省下一個人力1.5小時。
全聯2025年營業額突破2200億元！今年目標：2300億元
全聯福利中心2025年營業額突破2200億元，門市總數達1250家＋21家量販，累積700萬電支會員。面對零售競爭進入生態系時代，全聯宣布將全面升級「生活服務平台」，將打造橫跨線上線下的消費生態系。
全聯進一步透露，去年熱便當銷量達1200萬個，小時達自營訂單數成長7成，顯示全聯已從單一通路，轉為高頻使用的生活服務入口。
2026年全聯將力拚2300億元業績、1280家門市目標。
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全聯董事長林敏雄今親自露面回應「網路負評」，直言網路有很多話題，表示：「如果有做得不好，我們也一定會改進」，形容網友「就像是我們的客戶，對我們有意見，在網路上面發表」，坦言心境「很像把我們鞭策一番」，承諾「我們一定會虛心接受」。
林敏雄透露，在決策方面講求「道德、誠信」，直說：「以我的領導下，全聯不會做『有的無的（台語）』」，一定會虛心接受並檢討。強調「我非常重視，而且是全聯起家就重視到現在」。
他再度重申，「台灣農民有事，就是全聯的事」，認為全聯已是最大超市，表示：「我是本土企業『不幫農民幫誰』，沒事是最好的事」；全聯身負農民責任，林敏雄直呼「哪個地方農民有事、全聯沒有到」，展示決心。
全聯行銷部協理劉鴻徵表示，全聯「全面導入電子標籤」的數位轉型加速，透露：「預算『比資本額增10億』至40億，且時程少半年」，目前已進入議價階段，展現改善決心。
他承諾全聯「電子標籤」的導入，能有效解決標價問題的痛點，使櫃台與價卡同步、甚至與線上價格一致，找回消費者價格信任；劉鴻徵透露，全聯將於2028年6月全台導入「從三年縮短成兩年半」，預估導入電子標籤後，一家店可省下一個人力1.5小時。
全聯福利中心2025年營業額突破2200億元，門市總數達1250家＋21家量販，累積700萬電支會員。面對零售競爭進入生態系時代，全聯宣布將全面升級「生活服務平台」，將打造橫跨線上線下的消費生態系。
全聯進一步透露，去年熱便當銷量達1200萬個，小時達自營訂單數成長7成，顯示全聯已從單一通路，轉為高頻使用的生活服務入口。
2026年全聯將力拚2300億元業績、1280家門市目標。