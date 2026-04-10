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▲Andy的委任律師林哲健（中）表示，群海未提供資料，因此查帳毫無進展。（圖／記者劉松霖攝，2025.6.18）

▲家寧的父親張國龍也到庭調解，開完庭後跟太太分頭離開。（圖／記者劉松霖攝）

網紅Andy向前女友家寧的母親曾淑惠提告追討Youtube「眾量級CROWD」的頻道收入，今天在新北地院；Andy去年（2025）5月向法院聲請選派會計師去群海娛樂公司查帳獲准，經家寧媽兩度抗告後，仍於12月29日駁回確定，至今已3個多月；Andy與家寧交往期間，為了處理「眾量級CROWD」、「眾量級CROWD×FUN生活」兩個頻道的收入與業配事務，在2018年8月成立群海娛樂公司，並Andy主張，因此質疑群海娛樂成立以來從沒開董事會和股東會，他身為公司董事想看財報都被家寧媽拒絕，理由是「」。家寧媽還在2024年11月開臨時股東會解除Andy的董事職務，Andy寄存證信函請求群海娛樂提出帳冊，群海娛樂仍回函拒絕，聲稱Andy只是借名登記的人頭股東。，新北地院去年5月裁定由具有30年執業經驗又兼具法律、金融專長的會計師蔡家龍擔任檢查人，曾淑惠兩度提起抗告均遭駁回，全案在12月29日確定。。Andy聲請查閱的範圍包括群海娛樂2018年至今的股東常會、股東臨時會議事錄及簽到簿、董事會議事錄及簽到簿；2018年到現在的、資產負債表、損益表、現金流量表、營業稅申報書、等業務帳目，還有群海娛樂難道家寧媽可以雙手一攤，什麼帳冊都不交出來嗎？Andy的委任律師林哲健表示，，如果公司負責人不主動提出，法院是依據《公司法》第210條裁罰，公司不備置章程、簿冊，可處新臺幣罰鍰；如果是無正當理由而拒絕查閱、抄錄、複製或未令股務代理機構提供，也是罰1到5萬元。今天是法院安排的第3次調解，Andy沒到，家寧父母都來了，但。記者詢問曾淑惠資料還是帶不齊全嗎？群海7年多的資料都拿不出來？她並未回答，還跟先生張國龍分頭離開。本案將在下週一開準備程序庭。