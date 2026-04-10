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▲Motiva魔滴品牌大使許維恩呼籲大眾重視自身健康。(圖／Motiva魔滴提供)

藝人許維恩日前首度公開罹患乳癌後的心路歷程。令大眾驚訝的是，她在並無家族病史的情況下，腫瘤卻在短時間內迅速變化。這場突如其來的考驗，讓她深刻體悟到長期健康管理的重要性。談及乳房重建，許維恩展現了理性的一面。她坦言，在演藝工作的光環下，她最在意的仍是植入物的「安全」與「長期穩定性」。她感性表示，「植入物是要陪伴身體一輩子的，這點絕對不能妥協。」在確保安全的前提下，她也追求自然的外型，希望能貼近原本的自我。身為經常需要變換造型、面對鏡頭的專業藝人，許維恩選擇了「Motiva 魔滴」進行重建。她分享，微創隱痕的特性讓術後恢復相當順利，不影響生活與工作步調。當她在鏡中看到自然的曲線時，那份踏實感讓她重拾對身體與工作的信心。走過抗癌之路，許維恩現在多了一個身份「Motiva 魔滴品牌大使」。她透過公益行動與社群發聲，溫暖鼓勵正在治療中的女性，「人生的每一道傷痕，都是努力活下來的證明。你不孤單，我們一起走、一起撐。」她也特別呼籲女性務必養成定期檢查的習慣，及早守護健康。