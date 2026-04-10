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今年春季，全台最具代表性的宗教盛事「媽祖遶境」再度掀起熱潮。隨著參與人數突破百萬，這場年度規模最大的「移動盛典」不僅是信仰的展現，更是一場體力與意志力的極限挑戰。其中，白沙屯媽祖進香以無固定路線、機動性極高的「粉紅超跑」話題持續延燒，吸引大批年輕世代跨界參與。從一日體驗、周末跟走到長達9天8夜的全程隨行，如何「走得遠、走得不累、又走得有型」意外在社群延伸出一股全民「走路學」熱潮。在這場長途跋涉的信仰之旅中，雙腳的舒適度往往是能否順利走完全程的關鍵。面對不同信徒的參與情境，知名運動休閒品牌SKECHERS針對遶境需求，提出全方位的「走路學」穿搭解方，主打「舒適相挺，有跡有底」，讓裝備成為信眾最強大的後盾。遶境過程充滿變數，有人為了搶頭香在人群中快步穿梭，有人扛轎長時間負重，也有人挑戰9天8夜的極限步行。專家指出，不同的參與程度對腳下裝備有著截然不同的需求。對於首次參與或短程體驗的信徒，輕量與即時舒適最為重要。SKECHERS推出的GO WALK MAX CUSHIONING HYPER BURST鞋款，採用輕量加厚結構與高回彈中底，提供柔軟穩定的腳感。搭配專利SLIP-INS瞬穿科技，信徒不需彎腰即可快速穿脫，在行走與休息間輕鬆切換，靈活應對進香節奏。針對利用週末加入、需進行中長距離步行的信徒，穩定足部成為首要考量。GO WALK MAX CUSHIONING ARCH FIT系列結合了動態型足弓支撐與ULTRA FLIGHT中底科技，並榮獲美國足部醫學協會APMA認證，能有效分散長時間行走帶來的足部壓力，提供流暢的避震與緩衝。在人潮密集或需扛轎負重的情境下，防滑與支撐力是安全關鍵。GO WALK STABILITY 2.0結合了ARCH FIT足弓支撐與穩定結構，大底更升級搭載GOODYEAR固特異橡膠，即便面對多變的遶境路況，也能維持穩健步態，給予雙足最安心的防護。值得一提的是，針對挑戰9天8夜全程隨行的「神人級」信徒，以及追求潮流的年輕世代，SKECHERS特別推出AERO BURST鞋款。該鞋款不僅以亮眼螢光配色呼應白沙屯媽祖「粉紅超跑」的意象，更延續了高階跑鞋科技。AERO BURST採用雙重密度HYPER BURST ICE中底，結合碳纖維推進翼板與HYPER ARC四段式律動結構，在提供頂級緩震的同時，大幅強化步伐的推進效率。搭配透氣網布鞋面與GOODYEAR大底，完美兼顧了長途征戰所需的耐磨、止滑與透氣性，成為信徒挑戰極限的神級好穿利器。媽祖遶境不僅是一場宗教儀式，更是一段個人堅持與前行的旅程。選對一雙好鞋，讓舒適科技成為長途行走的穩健後援，信眾們在朝聖之路上將能更自在地走出屬於自己的信仰步伐。