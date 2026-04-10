60歲港星李麗珍以《蜜桃成熟時》、《玉蒲團之玉女心經》等情慾片成為影迷公認的一代女神，她前陣子接受訪問，透露當年接拍三級片的原因，是為了讓弟弟出國念書、養家餬口才在鏡頭前寬衣解帶，不過弟弟移民後，已經鮮少和對方聯繫。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李麗珍為供弟弟出國念書　接拍《夏日情人》賺錢

李麗珍上資深媒體人汪曼玲的網路節目《快拍. 曼鏡頭》接受專訪，被問及當年為何毅然決然接拍三級片，李麗珍直言：「為了錢！」她說當時為了讓弟弟到加拿大讀書，以及養活奶奶、父母、弟弟、妹妹和自己，同時想嫁人後引退，過更好的生活，在監製高志森的鼓勵下，決定放手一搏，後來和葉玉卿拍了第一部性感電影《夏日情人》。

可惜自父母離世後，弟弟移民，妹妹也沒再見面，「就沒有了家...現在只有工作才能讓我開心」，李麗珍說道。

▲李麗珍為了讓弟弟到加拿大讀書，以及養活一家六口，決定放手一搏演出三級片。（圖／汪曼玲《快拍.曼鏡頭》YouTube）
▲李麗珍為了讓弟弟到加拿大讀書，以及養活一家六口，決定放手一搏演出三級片。（圖／汪曼玲《快拍.曼鏡頭》YouTube）
李麗珍《蜜桃》一脫成名　演許鞍華作品奪金馬影后

李麗珍15歲被星探發掘拍廣告，高中畢業簽約拍戲，經典喜劇《開心鬼》系列紅及一時，1993年為求突破，接了電影《蜜桃成熟時》一脫成名，票房收穫1200萬港幣（約4800萬新台幣），3年後拍完《玉蒲團之玉女心經》宣布不接三級片，後來憑許鞍華執導的《千言萬語》勇奪金馬影后，成功轉型為實力派。

▲李麗珍1999年憑許鞍華執導的《千言萬語》勇奪金馬影后，成功轉型為實力派。（圖／李麗珍IG）
▲李麗珍1999年憑許鞍華執導的《千言萬語》勇奪金馬影后，成功轉型為實力派。（圖／李麗珍IG）

相關新聞

李麗珍嘆情傷太重！《蜜桃》女神單身10年不追愛　親吐轉性感苦衷

李麗珍拍三級片傳被吃豆腐！該男星竟中4次六合彩　現已財富自由

三級片女神鄭艷麗近況淒涼！患厭食症暴瘦　媽去世哀喊：剩我一個

葉子楣《聊齋艷譚2》台灣剪很大！香港三級片來台剩1小時多一點

楊穎軒編輯記者

畢業於中國文化大學法律系，從事文字、媒體、新聞工作9年，目前在《NOWNEWS今日新聞》擔任娛樂中心資深編輯，一心想用筆桿做有影響力的事，最愛電影、音樂、閱讀和寫作，希望能為喜歡娛樂新聞的讀者服務。