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▲李麗珍為了讓弟弟到加拿大讀書，以及養活一家六口，決定放手一搏演出三級片。（圖／汪曼玲《快拍.曼鏡頭》YouTube）

▲李麗珍1999年憑許鞍華執導的《千言萬語》勇奪金馬影后，成功轉型為實力派。（圖／李麗珍IG）

60歲港星李麗珍以《蜜桃成熟時》、《玉蒲團之玉女心經》等情慾片成為影迷公認的一代女神，她前陣子接受訪問，透露當年接拍三級片的原因，是為了讓弟弟出國念書、養家餬口才在鏡頭前寬衣解帶，不過弟弟移民後，已經鮮少和對方聯繫。李麗珍上資深媒體人汪曼玲的網路節目《快拍. 曼鏡頭》接受專訪，被問及當年為何毅然決然接拍三級片，李麗珍直言：「為了錢！」她說當時為了讓弟弟到加拿大讀書，以及養活奶奶、父母、弟弟、妹妹和自己，同時想嫁人後引退，過更好的生活，在監製高志森的鼓勵下，決定放手一搏，後來和葉玉卿拍了第一部性感電影《夏日情人》。可惜自父母離世後，弟弟移民，妹妹也沒再見面，「就沒有了家...現在只有工作才能讓我開心」，李麗珍說道。李麗珍15歲被星探發掘拍廣告，高中畢業簽約拍戲，經典喜劇《開心鬼》系列紅及一時，1993年為求突破，接了電影《蜜桃成熟時》一脫成名，票房收穫1200萬港幣（約4800萬新台幣），3年後拍完《玉蒲團之玉女心經》宣布不接三級片，後來憑許鞍華執導的《千言萬語》勇奪金馬影后，成功轉型為實力派。