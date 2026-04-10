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▲東出昌大在外遇風波後淡出演藝圈，還跑到山林居住，開設YT頻道展現生活日常。（圖／ABC電視台）

日本男星東出昌大在2020年後的外遇風波形象大跌、淡出演藝圈，近年卻復出動作頻頻，最近甚至傳出他即將推出新的冠名節目，展現他在野外生活的模樣，讓網友都看不下去直呼：「日本演藝圈對男性會不會太寬容？」根據日媒報導，東出昌大將參與ABC電視台全新紀錄節目《東出昌大的野營排毒》（東出昌大の野営デトックス），預計自5月4日起連續播出4週。節目內容設定為他在山中生活的日常延伸，並邀請都市藝人一起前往位於深山的營地，共同體驗兩天一夜的野外生活。在新冠名節目中，已經長期過著山居生活的東出昌大，將以「野外生活導師」的角色登場，與來賓分享離開都市後的生活方式與心境轉變。他在受訪時表示，接到企劃時一度感到不安，認為「這個提案相當大膽」，但製作單位強調會以真實呈現為主，才讓他決定參與。事實上，東出昌大在事件爆發後，因外遇醜聞形象重挫，演藝事業一度停擺，選擇遠離都市、隱居山林，並開設了YouTube頻道分享山林生活。隨著時兼過去，他開始慢慢透過YouTube等平台，試圖重新復出，而目前他的頻道訂閱數已突破百萬。東出昌大在2020年被媒體爆料外遇演員唐田英里佳，不倫關係長達約三年，外遇發生的事件發生時，東出的前妻渡邊杏正懷著第三胎孩子、小三唐田英里佳還是未成年，因此消息曝光後迅速引爆輿論。在謝罪記者會上，面對媒體向他提問：「比較愛妻子杏還是小三唐田？」時，東出昌大沉默超過10秒後，竟回答：「我的想法會傷害妻子」並未正面回應，讓大眾對他傻眼又失望。之後渡邊杏聘請律師，兩人簽字離婚結束3年婚姻。