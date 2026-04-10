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台北股股市今（10）日開高走高，開盤上漲89.71點、來到34950.87點，隨後站穩35000點關卡，終場上漲556.67點或1.6%，收在35417.83點，成交量為8295.38億元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.1點、來到343.67點，盤中更是刷新歷史新高點349.83點，終場上漲6.93點或%，收在2.02點，成交量為2629.17億元。今日個股成交量排行榜前五名為：友達、群創、瑞軒、長興、旺宏；個股成交值排行榜前五名為：台積電、旺宏、華通、穩懋、南亞科。權值股多數走強，權王台積電開盤上漲20元、來到1975元，最後一盤更是爆出5882張買單，終場上45漲元或2.3%，收在最高價2000元，挹注大盤指數就有353點；台達電開盤上漲45元、來到1690元，隨後一路走高，盤中最高來到1750元，終場上漲90元或5.47%，收在1735元，挹注大盤指數就有63點；鴻海以200.5元開出，盤中最高來到202.5元，終場上漲0.5元或0.25%，收在200.5元，挹注大盤指數就有2點。記憶體族群上沖下洗，旺宏早盤一度攻上漲停價156元之後，遇到賣壓襲擊，隨後更是一度翻黑來到141.5元，終場上漲4元或2.82%，收在146元；華邦電一度衝至97.5元，漲逾7%，終場上漲2.5元或2.75%，收在93.5元；南亞科一度衝至220元，漲逾7%，終場上漲10元或4.88%，收在215元。不過其餘電子股表現強勁，矽光子概念股持續走強，聯亞、光聖、訊芯-ky、正淩、惠特、前鼎、東典光電攻上漲停板，智邦、長興上漲逾8%，眾達-KY、聯光通上漲逾7%，立碁、穩懋上漲逾6%。台積電概念股也聞風上攻，光洋科、矽科宏晟、辛耘、台勝科、萬潤、閎康、華宏、志聖攻上漲停板，崇越、環球晶上漲逾9%，長興上漲逾8%，愛普*上漲逾7%，雍智上漲逾6%。PCB族群也持續走強，榮科、達航科技、尖點、毅嘉、志聖、楠梓電攻上漲停板，台光電上漲逾6%，瀚宇博、雍智、德宏上漲逾5%。不過面板股逆勢爆量走低，群創、友達下跌逾3%，友達成交量突破83萬張，群創則是來到38萬張，彩晶也同步下跌逾2%。