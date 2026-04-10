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改編自 2013 年台中十甲東路「老人生命下注」真實事件的電影「死亡賭局」將於 24 日上映，讓這段塵封的社會陰暗面重回大眾視線。儘管警方對外表示此類地下交易已消聲匿跡，台中市議員李中近日接獲陳情，指稱有長者繳納 60 萬元互助會費後，家屬卻領不到錢，痛批「老人互助會依然存在」，要求市府加強社會保險宣導與法制監管。李中指出，雖然十甲東路當年的震撼案件已成往事，但近日接獲民眾投訴，其母生前繳交逾 60 萬元互助會費，過世後會方竟打算以數萬元「打發」家屬。他認為，這顯示長者因忌諱談論死亡，寧可私下參加互助會存棺材本，也不願接觸政府的小額終老保險，導致權益受損。呼籲市府應整合關懷據點，由專家協助推廣正規保險，避免長輩誤入陷阱。對此，社會局長廖靜芝表示，過去因長照保險產品匱乏，互助會應運而生，近年隨著各類長照險上市，互助會已有減少趨勢；然而，去年訪視確實發現仍有招攬傳單，已移請金管會調查。法制局長李善植則坦言說，保險事務屬中央管轄，地方政府雖曾考慮訂定自治條例，但礙於權限無法處理，目前僅能透過宣導提醒民眾切勿加入。