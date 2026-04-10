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台積電今（10）日公布3月合併營收約為4151.91億元，月增30.7%，年增45.2%。而累計第一季營收超過1.13兆元，一次寫下史上最強3月，史上最強單月，以及史上最強第一季三項紀錄。3月營收約為4151億9100萬元；累計今年第一季營收約為1兆1341億300 萬元，較去年同期增加35.1%。根據統計，3月單月營收再創新高，也是歷年來營收第一，台積電單月營收第二高紀錄出現在今年1月，營收金額達4012.55 億元，主因受惠於AI訂單全面湧入，帶動三奈米與五奈米等先進製程稼動率攀升至頂峰。營收第三高是去年10月的3674.73億元，主要受惠於科技產業第四季傳統旺季效應，在AI晶片強勁的拉貨動能下，大幅推升整體產能利用率。排名第四高則是去年四月的3495.66億元，除了先進製程在市場的領先地位助攻，當時新台幣匯率走貶的外部因素，也進一步墊高了以新台幣結算的營收數字。