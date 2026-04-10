國民黨主席鄭麗文的訪中之旅，今（10）日上午迎來壓軸戲，與中國領導人習近平在北京人民大會堂的東大廳見面，雙方重申九二共識與反對台獨。對此，有外媒引述國外多名智庫學者分析，此舉意在搶先於川習會登場前，就先畫對台軍售紅線、動搖台人自衛意志。
根據《衛報》報導，全球最大政治風險諮詢公司－歐亞集團（Eurasia Group）中國部主任Amanda Hsiao表示，北京接見鄭麗文，意在動搖台灣民眾對賴清德政府自我防衛政策的立場，認為北京試圖在「如何保障自身未來」這一問題上，製造台灣內部的分裂。
Amanda Hsiao並補充，台灣民眾對美國日益增長的懷疑態度，或許會強化鄭麗文的論點，即國民黨更有能力維護兩岸和平。
此外，北京向來強烈反對美國對台軍售，習近平2月在與美國總統川普通話時，也曾要求華府對這類交易保持「謹慎」。
知名政策智庫「國際危機組織」（International Crisis Group）的高級分析師William Yang指出，中國希望利用鄭習會向川普表明，在關鍵政策方面，它在台灣的盟友步調與其一致，並利用這種印象來影響川普對台軍售的立場，而這正是5月川習會可能提出的焦點之一。
新加坡「拉惹勒南國際關係學院」（S. Rajaratnam School of International Studies）高級研究員、曾任美國國防部中國及台灣事務負責官員的湯普森（Drew Thompson）則認為，鄭麗文的立場並不代表台灣多數人的觀點：「台灣民眾清楚的認識到，軍事威脅並非來自民進黨或賴清德總統，而是北京」。
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Amanda Hsiao並補充，台灣民眾對美國日益增長的懷疑態度，或許會強化鄭麗文的論點，即國民黨更有能力維護兩岸和平。
此外，北京向來強烈反對美國對台軍售，習近平2月在與美國總統川普通話時，也曾要求華府對這類交易保持「謹慎」。
知名政策智庫「國際危機組織」（International Crisis Group）的高級分析師William Yang指出，中國希望利用鄭習會向川普表明，在關鍵政策方面，它在台灣的盟友步調與其一致，並利用這種印象來影響川普對台軍售的立場，而這正是5月川習會可能提出的焦點之一。
新加坡「拉惹勒南國際關係學院」（S. Rajaratnam School of International Studies）高級研究員、曾任美國國防部中國及台灣事務負責官員的湯普森（Drew Thompson）則認為，鄭麗文的立場並不代表台灣多數人的觀點：「台灣民眾清楚的認識到，軍事威脅並非來自民進黨或賴清德總統，而是北京」。
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