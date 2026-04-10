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有關動物用人藥議題衛福部6點聲明：

寵物用藥新制原訂7月上路，但引發各界議論。衛福部今（10）日發布聲明提到，動物用藥主管機關在於農業部防檢署，衛福部是協助運作較為流暢。衛福部次長林靜儀提到，站在藥品管理的角度，以某些用藥較大的藥品而言，如果是需要控貨的時候，獸醫所使用的數量就無法被統計，這部分也盼能納入藥品供應韌性。農業部制定「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，原訂7月上路，內容原先要求藥商需將動物用藥登錄後，才可將藥品提供給獸醫診所；若獸醫院需用藥，可開立購藥證明，由飼主向藥局購買。但不少飼主擔憂，若藥局營業時間結束，可能無法購買，擔心醫療斷鏈。農業部動植物防疫檢疫署下午將針對「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」召開會議。主管人用藥品的衛福部今（10）日則發布6點聲明回應。林靜儀說，許多動物用藥是防檢署的辦法可以處理，但現行許多管制藥品，食藥署及獸醫都合作順利。林靜儀提到，動物用藥主管在農業部防檢署，而衛福部是協助運作流暢，站在藥品管理，較為關鍵的是如抗生素或某些用量較大藥品。她說，像是生理食鹽水在先前缺貨時，獸醫的部分就未被統計。林靜儀表示，衛福部在考慮藥品供應的韌性的過程中，也希望可以將獸醫的需求納入考慮。1.秉持尊重生命之原則，作為相關政策推動之核心價值。2.支持完善動物保護用藥制度，在主管機關農業部防檢署統籌規劃，衛福行政體系予以全力協作支持。3.支持現有701項人用藥品持續供動物使用，以兼顧實務需求。4.對於動保用藥及醫用氣體之提供及管理，將協助農業部完整規劃。5.人用藥品部分強化流向管理與用藥安全、不濫用，避免抗藥性風險，並確保病人醫療需求不受影響。6.期盼透過跨部門合作，促進制度發展，達成共榮共好之目標。