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國民黨主席鄭麗文今（10）日與中共總書記習近平在北京人民大會堂東大廳會面。對此，民進黨秘書長徐國勇表示，請鄭麗文公開告訴習近平：「台灣是一個獨立國家，台灣跟中國互不隸屬」，並請習近平不要再派軍艦、軍機騷擾台灣。對於鄭習會，徐國勇下午受訪時表示，這種見面必須對台灣有利，要能堅持主權，若不能堅持台灣主權，這種見面可能會傷害台灣，他在這裡再次請鄭公開好好告訴習近平，「台灣是一個獨立的國家，台灣跟中國互不隸屬」。徐國勇進一步說，今天有七艘共機、七艘共艦、一艘公務船擾台，是不是請鄭麗文跟習近平講，請中共的軍艦、軍機不要再來吵，不要再來騷擾台灣，希望鄭能夠做到這一點。徐國勇提到，最重要的是，不要讓人民認為鄭麗文訪中，國民黨在立法院又擋軍購又擋總預算，「你應該讓總預算過關啊！」今天也沒有付委，呼籲盡快通過保衛台灣的預算。徐國勇提到，鄭麗文去中國，又把軍購程序拖延，這讓台灣人民覺得不可思議，「難道你要送什麼大禮給習近平嗎？」呼籲不要讓台灣做不必要的聯想，這才是重點。