台中市消費實力驚人，不斷有百貨公司和大型賣場進駐，位於北屯區的台中漢神洲際今天開幕，現場人潮爆滿，首日預計將湧入5萬人。有了2023年LaLaport塞車好幾個月的經驗，台中市長盧秀燕表示，市府這次新設鏡頭君，民眾想逛新百貨公司之前，可先上網掌握路況，再決定是否適合前往。
台中人敲碗許久的「漢神洲際購物廣場」今（10）日正式開幕，中午12時30分準時開門，立即湧進數千名等候已久的消費者，業者預計首日來客數將達5萬人！雖然館內設有約2500席汽車停車位、4100席機車停車位，是目前台中百貨中最大規模停車配置，但早在日前廠商進貨時，附近便已因排隊進停車場而塞車。
由於商場緊鄰車流繁忙的環中路與崇德路，市府針對周邊重要路口規劃轉向與分向管制措施，若停車場達9成滿位或出現排隊回堵情形，將啟動進場管制，限制車輛進場並禁止排隊等候入場。盧秀燕上午出席開幕活動，透露除了交維計劃，市府也首度祭出鏡頭君供消費者另類「解壓」。
盧秀燕說，新開幕的百貨公司一定會帶來新鮮感，之前東區的LaLaport開幕時，連續好幾個月都塞車，市府學習當時經驗，這次配合漢神開幕提出交維計劃，也首度請鏡頭君幫忙。消費者可以從畫面中看到四週的道路是否壅塞，如果特定時段人潮比較多，可以換其他時間來逛，就不會浪費時間在路上動彈不得，壞了想逛街的好心情。
我是廣告 請繼續往下閱讀
由於商場緊鄰車流繁忙的環中路與崇德路，市府針對周邊重要路口規劃轉向與分向管制措施，若停車場達9成滿位或出現排隊回堵情形，將啟動進場管制，限制車輛進場並禁止排隊等候入場。盧秀燕上午出席開幕活動，透露除了交維計劃，市府也首度祭出鏡頭君供消費者另類「解壓」。
盧秀燕說，新開幕的百貨公司一定會帶來新鮮感，之前東區的LaLaport開幕時，連續好幾個月都塞車，市府學習當時經驗，這次配合漢神開幕提出交維計劃，也首度請鏡頭君幫忙。消費者可以從畫面中看到四週的道路是否壅塞，如果特定時段人潮比較多，可以換其他時間來逛，就不會浪費時間在路上動彈不得，壞了想逛街的好心情。