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▲川榮李奈在IG宣布自己和廣瀨智紀已經離婚。（圖／IG@rina_kawaei.official）

日本女團AKB48前成員川榮李奈今（10）日在IG宣布自己離婚消息，透露自己和男星廣瀨智紀7年的婚姻已經畫上句點，原因是因為兩人對於生活步調的理念不合，消息一出震驚外界，而男方過去結婚前曾爆劈腿的往事也被網友翻出，掀起許多爭議。川榮李奈於今日在IG發文，透露自己已經跟老公廣瀨智紀離婚，表示這段婚姻是在雙方充分討論後所做出的決定，根據了解，兩人離婚是因為長期「生活步調不合」，在多次溝通後仍難以磨合，最終選擇各自走向不同的人生方向。儘管婚姻畫下句點，川榮李奈、廣瀨智紀仍有兩個年幼的小朋友，兩人強調未來會以「父母」的身分共同撫養小孩，川榮李奈2019年結婚時年僅24歲，同年11月迎來第一個孩子，之後於2023年升格二寶媽，如今在家庭與事業之間該如何取得平衡，也成為了眾人關注的焦點。事實上，這段婚姻從一開始就備受關注，川榮李奈、廣瀨智紀因合作舞台劇相識，2019年5月宣布「帶球閃婚」，不過就在結婚前夕，廣瀨智紀卻被爆出劈腿爭議，當時川榮李奈選擇公開力挺對方，展現守護戀情的態度，兩人婚後愛得相當低調，一度被視為模範夫妻，因此7年婚姻宣布告終，令許多粉絲感到可惜不已。另一方面，川榮李奈的演藝事業近年可說是持續攀升。她過去為日本國民女團AKB48成員，2015年畢業後成功轉型為演員，憑藉自然演技逐漸站穩腳步，還曾參演NHK晨間劇擺脫偶像標籤，不僅如此她也長年活躍於廣告市場，被封為「廣告女王」。不僅如此，川榮李奈近期才剛完成舞台劇《神隱少女》的韓國公演，工作行程依舊滿檔。她也在2026年選擇離開原本經紀公司、展開獨立發展，正值事業關鍵時刻。即便面臨婚姻變動，她表示未來會繼續以「演員」與「母親」的身分努力，並希望外界能給予溫暖守護與支持。