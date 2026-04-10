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對此，製作人B2出面回應，強調兩人並非臨時加入，而是從一開始就接受相同訓練，只是在不同時間點登場。

「電豹女」安汝空降 2女神加入《宇宙啦啦隊》

▲安汝（如圖）是職籃台啤永豐雲豹啦啦隊「電豹女」成員兼舞蹈副總監，曾參與多項大型演出與賽事表演。（圖／緯來電視網提供）

空降機制遭疑不公平 製作人出面回應

▲製作人B2說明，無論是原有選手或空降成員，都是站在同一起跑點迎戰每一次任務。（圖／緯來電視網提供）

選秀節目《宇宙啦啦隊》歷經層層淘汰，18位選手成功晉級！本週第六集最大亮點，莫過於兩位實力堅強的「空降選手」安汝、李多寅加入戰局，引發關注。然而，空降機制曝光後，卻也引發部分網友質疑不公平；女孩們將迎戰更殘酷的舞台考驗，新的一集有2位「空降選手」加入戰局，第一位是來自職籃台啤永豐雲豹啦啦隊「電豹女」成員兼舞蹈副總監的安汝，擁有豐富舞台經驗的她，更曾參與多項大型演出與賽事表演。另一位則是來自韓國頂尖藝術名校「韓林演藝藝術高等學校」的李多寅，曾於SM娛樂旗下SM UNIVERSE擔任舞蹈老師。李多寅為了參與節目，放棄在韓國以偶像身分出道的機會，毅然來台追夢。她坦言原本也擔心自己初來乍到會與大家格格不入，但台灣人的溫暖讓她相當感動，直呼：「大家都很善良，也都非常厲害，團隊合作很有默契，讓我覺得很開心。」然而「空降機制」曝光後，引發部分網友對公平性的討論。對此，製作人B2強調，這項安排其實早在節目初期就已規劃，「在甄選28位選手的同時，我們就已經同步尋找並培訓另外兩位空降成員」。B2進一步說明：「節目賽制並不是累積分數，而是每一輪重新評比。」無論是原有選手或空降成員，都是站在同一起跑點迎戰每一次任務。B2認為空降選手在網路投票上反而比較吃虧，「她們比其他人少了四集曝光時間，要付出更多努力累積人氣」。《宇宙啦啦隊》播出至今引發討論，節目於每週六晚間9點於緯來綜合台首播，晚間11點同步於台灣大哥大MyVideo、遠傳friDay影音、Netflix上架；每週日晚間8點於華視主頻播出，晚間8點30分於緯來體育台、晚間10點於中華電信Hami Video播映；每週三於宇宙啦啦隊YouTube官方頻道播出。