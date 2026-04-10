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正在中國寧波舉行的2026年亞洲羽球錦標賽傳來捷報！台灣「羽球一哥」周天成在男單8強賽中，歷經3局大戰，最終以16：21、21：12、21：17成功逆轉新加坡好手駱建佑，挺進4強。由於亞錦賽不設銅牌戰，晉級4強即保底銅牌，這也讓周天成成為台灣男單史上首位能在亞錦賽兩度斬獲獎牌的選手。周天成在本屆亞錦賽展現極佳狀態與韌性。首輪賽事，他耗時55分鐘以21：15、21：17擊退泰國21歲小將提拉拉薩庫（Panitchaphon Teeraratsakul），不僅報了去年熊本大師賽落敗的一箭之仇，也為本屆賽事打響頭炮。進入16強賽，周天成本原定對陣地主中國選手陸光祖，但因陸光祖賽前宣布退賽，周天成「兵不血刃」不戰而勝直接晉級8強。這也是他繼2019年奪銅後，睽違多年再度重返亞錦賽男單8強行列。今日8強賽對上世界排名第10的2021年世錦賽金牌駱建佑，雙方過去交手各取5勝平分秋色。首局周天成在技術暫停後遭對手連得5分，先以16：21讓出。次局小天迅速調整，開局打出14：2的猛烈攻勢，以21：12扳回一城。決定性的第三局，周天成一度陷入12：16的落後逆境。然而，現年36歲的小天再度展現其招牌的頑強韌性，趁對手關鍵時刻接連發生誤判與出界失誤，一口氣狂拉出一波8：0的神級攻勢反超。最終在多拍來回中，駱建佑殺球掛網，周天成激動地倒地慶祝這場熱血逆轉。周天成曾於2019年亞錦賽奪下銅牌，終結台灣男單長達20年的獎牌荒。如今他在36歲高齡之際，不僅重返8強，更一舉殺入4強確保獎牌入袋，成為台灣男單史上首位在亞錦賽兩度站上頒獎台的傳奇選手。