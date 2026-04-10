國民黨主席鄭麗文率團訪問中國，今（10）日上午11點與中共總書記習近平舉行「鄭習會」《紐約時報》分析，習近平正在拉攏立場親近的政黨來塑造台灣政治，喊話台灣的未來不在華盛頓而在北京，也有助於說服美國總統川普暫緩對台軍售。
「鄭習會」今上午11時在人民大會堂「東大廳」舉行，習近平向鄭麗文表示，「今天的世界並不太平，和平彌足珍貴，兩岸同胞都是中國人，一家人要和平，要發展，要交流，要合作，這是共同心聲」；鄭麗文以習近平的口號回應，「中華民族的偉大復興，是兩岸人民共同的復興」。
紐約時報指出，鄭麗文是10年來首位與習近平舉行會談的現任國民黨主席。這場會面凸顯了北京正試圖透過拉攏立場較親近的政黨、排斥不願妥協的政黨，來形塑台灣政治。習近平隱晦的傳達訊息，再次向台灣喊話：「台灣的未來不在華盛頓，而在北京」。
習近平的拉攏手段旨在向民進黨籍的台灣總統賴清德施壓。賴清德希望台灣開闢一條與中國分離的未來。這場「鄭習會」提升賴清德（Lai Ching-te）競爭對手的地位，並可能削弱他關於「台灣必須依賴華盛頓來嚇阻北京威脅」的論點。
諮詢公司「歐亞集團（Eurasia Group）」的中國政策主管蕭嫣然（Amanda Hsiao）表示，「習近平希望透過展示對中採取更和緩立場的好處，讓台灣內部對賴清德政府專注於自我防衛的方針產生懷疑。」
舉行「鄭習會」對習近平而言也具備戰術目的，因為他下個月將與川普舉行「川習會」。蕭嫣然指出，塑造出中國是「和平締造者」的敘事，可能有助於習近平向川普提出更有說服力的論點，解釋為什麼美國應該暫緩對台軍售。
台灣中研院今年1月的民調顯示，有儘管川普關稅削弱台灣民眾對美的信任，但仍有34%的台灣人認為美國是「直的信賴的國家」，但僅有17%對中國保持相同看法。
中國可能會提供貿易或其他經濟誘因來吸引台灣向北京靠攏，但這種誘因正被北京對台持續的軍事壓力所削弱，包括近年來模擬封鎖與兩棲攻擊的演習。
政大國關中心副研究員曾偉峯直言，如果鄭麗文想讓台灣人民清楚感受到她此行有所成就，最快的方法就是減少中國對台的軍事活動。但這不太可能發生，因為她畢竟只是反對黨領袖，沒有籌碼與習近平談判這些事。
文章來源:Xi Seeks to Sway Taiwan, and Trump, With Message of Stability
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紐約時報指出，鄭麗文是10年來首位與習近平舉行會談的現任國民黨主席。這場會面凸顯了北京正試圖透過拉攏立場較親近的政黨、排斥不願妥協的政黨，來形塑台灣政治。習近平隱晦的傳達訊息，再次向台灣喊話：「台灣的未來不在華盛頓，而在北京」。
習近平的拉攏手段旨在向民進黨籍的台灣總統賴清德施壓。賴清德希望台灣開闢一條與中國分離的未來。這場「鄭習會」提升賴清德（Lai Ching-te）競爭對手的地位，並可能削弱他關於「台灣必須依賴華盛頓來嚇阻北京威脅」的論點。
諮詢公司「歐亞集團（Eurasia Group）」的中國政策主管蕭嫣然（Amanda Hsiao）表示，「習近平希望透過展示對中採取更和緩立場的好處，讓台灣內部對賴清德政府專注於自我防衛的方針產生懷疑。」
舉行「鄭習會」對習近平而言也具備戰術目的，因為他下個月將與川普舉行「川習會」。蕭嫣然指出，塑造出中國是「和平締造者」的敘事，可能有助於習近平向川普提出更有說服力的論點，解釋為什麼美國應該暫緩對台軍售。
台灣中研院今年1月的民調顯示，有儘管川普關稅削弱台灣民眾對美的信任，但仍有34%的台灣人認為美國是「直的信賴的國家」，但僅有17%對中國保持相同看法。
中國可能會提供貿易或其他經濟誘因來吸引台灣向北京靠攏，但這種誘因正被北京對台持續的軍事壓力所削弱，包括近年來模擬封鎖與兩棲攻擊的演習。
政大國關中心副研究員曾偉峯直言，如果鄭麗文想讓台灣人民清楚感受到她此行有所成就，最快的方法就是減少中國對台的軍事活動。但這不太可能發生，因為她畢竟只是反對黨領袖，沒有籌碼與習近平談判這些事。
文章來源:Xi Seeks to Sway Taiwan, and Trump, With Message of Stability
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