統一發票領獎期間詐騙猖獗，近日有詐騙集團假借7-11名義寄送發票中獎通知，但網友仔細比對後發現，郵件中的發票開立日期屬尚未開獎期別，明顯是詐騙手法，不少苦主分享受騙經驗，坦言曾點擊並填寫資料。對此，7-11強調相關通知並非官方發出，財政部也指出已有偽造網站誘騙輸入信用卡資料案例。呼籲民眾提高警覺，透過正式管道查詢，切勿點擊不明連結或提供個資，也可事先完成「載具歸戶」，發票中獎獎金就會自動匯入，無需再理會相關詐騙訊息。
17-11發票中獎藏暗黑陷阱！官方急示警：不要點連結
一名網友日前在Threads發文提醒，自己收到一封疑似詐騙的電子郵件，主旨寫著「OPEN POINT會員通知發票中獎資訊」，內容聲稱原PO在7-11消費的雲端發票已中獎，並附上中獎號碼、消費日期等資訊，中獎金額為4000元，同時提供網址讓收件者查詢與領獎。
不過原PO仔細檢視郵件內容後發現異狀，信中標示的發票開立日期為4月3日，對應的115年3至4月期發票根本尚未開獎，不可能出現中獎結果，因此發覺是詐騙手法。
貼文曝光後，不少網友也分享類似經驗，「我也有收到，沒仔細看日期就點進去填資料」、「這一看就是詐騙，小心魔族」、「收到一樣的郵件，也是中獎4000元，還直接點進連結把資料都填好了」、「這是詐騙老手法了，以前也被騙過，現在都直接登入OPEN POINT App查最準」、「不一定是7-11，我過年的時候就收過momo的」。
對此，7-11也在臉書粉專發文示警，指出近期確實有詐騙集團冒用品牌名義，寄發雲端發票中獎通知與入帳提醒，誘導消費者點擊不明連結。業者強調，這些並非官方活動，呼籲民眾不要隨意點擊或填寫個資，以免遭不法分子利用，造成資料外洩風險。
不只7-11！「發票中獎Email」要小心 辦載具歸戶可躲過
此外，類似詐騙並非單一個案，不少民眾反映，在4月6日開放領獎後，陸續收到冒充電商平台、電信業者等不同身分寄出的中獎通知郵件。財政部也出面說明，近期確實有不法人士偽冒知名平台寄信，除誘騙點擊釣魚網站外，甚至要求輸入信用卡卡號等敏感資訊，導致部分民眾發生盜刷情形。
針對辨識方式，有網友建議可先檢查寄件者電子郵件帳號，並複製至網路搜尋確認真偽，或直接透過ibon機台及7-11官方APP查詢發票中獎資訊；同時也能撥打165反詐騙專線，或利用165打詐儀錶板查詢相關案例，多方比對降低受騙風險。
財政部也再次提醒，領取發票獎金過程中，並不需要提供信用卡資料，若收到可疑訊息應提高警覺，避免點擊不明連結或輸入個資，以確保自身財產與資訊安全。同時建議可完成「載具歸戶」，中獎獎金即可自動匯入，不僅無需理會詐騙簡訊，也免去親自兌領流程。
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一名網友日前在Threads發文提醒，自己收到一封疑似詐騙的電子郵件，主旨寫著「OPEN POINT會員通知發票中獎資訊」，內容聲稱原PO在7-11消費的雲端發票已中獎，並附上中獎號碼、消費日期等資訊，中獎金額為4000元，同時提供網址讓收件者查詢與領獎。
不過原PO仔細檢視郵件內容後發現異狀，信中標示的發票開立日期為4月3日，對應的115年3至4月期發票根本尚未開獎，不可能出現中獎結果，因此發覺是詐騙手法。
對此，7-11也在臉書粉專發文示警，指出近期確實有詐騙集團冒用品牌名義，寄發雲端發票中獎通知與入帳提醒，誘導消費者點擊不明連結。業者強調，這些並非官方活動，呼籲民眾不要隨意點擊或填寫個資，以免遭不法分子利用，造成資料外洩風險。
不只7-11！「發票中獎Email」要小心 辦載具歸戶可躲過
此外，類似詐騙並非單一個案，不少民眾反映，在4月6日開放領獎後，陸續收到冒充電商平台、電信業者等不同身分寄出的中獎通知郵件。財政部也出面說明，近期確實有不法人士偽冒知名平台寄信，除誘騙點擊釣魚網站外，甚至要求輸入信用卡卡號等敏感資訊，導致部分民眾發生盜刷情形。
針對辨識方式，有網友建議可先檢查寄件者電子郵件帳號，並複製至網路搜尋確認真偽，或直接透過ibon機台及7-11官方APP查詢發票中獎資訊；同時也能撥打165反詐騙專線，或利用165打詐儀錶板查詢相關案例，多方比對降低受騙風險。
財政部也再次提醒，領取發票獎金過程中，並不需要提供信用卡資料，若收到可疑訊息應提高警覺，避免點擊不明連結或輸入個資，以確保自身財產與資訊安全。同時建議可完成「載具歸戶」，中獎獎金即可自動匯入，不僅無需理會詐騙簡訊，也免去親自兌領流程。