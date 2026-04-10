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▲Rain在近期上線的影集《獵犬2》中，首度挑戰出演反派。（圖／Netflix）

小S（徐熙娣）在姊姊大S（徐熙媛）離世後全面停工，時隔1年正式復工，日前回歸節目《小姐不熙娣》後，昨（9）日出席保養品牌新品記者會，狀態超好引發大讚。由於近日陸劇《逐玉》爆紅，小S也被問到還有沒有追日前喜愛的張凌赫，小S則坦承最近變心了，改看韓劇《獵犬2》，還大讚首次演反派的Rain（鄭智薰）打戲非常帥。熱愛追劇的小S，為了在記者會呈現最美狀態，透露前一天沒有看劇，而是選擇充足的睡眠。對於最近的追劇清單，小S也透露現在從《逐玉》改追《獵犬2》，追星人選也從張凌赫變成在《獵犬2》中，首度演反派的Rain，大讚他「在劇裡演壞人，打戲非常帥」。小S復工後首度出席代言活動，她身穿全白洋裝，小露香肩、美腿，無論身材、肌膚都狀態極佳，並喊著經典台詞說：「我是IPSS，International Professional Super Star（國際專業超級巨星）」，展現過往的氣勢。小S也在台上吐露心情：「我今天心情非常好，我整個人在發亮，你們看得見我嗎？是不是看不見？」透露自信心爆棚、很enjoy。除了追劇外，小S也在現場提到近期參加《乘風2026》（《浪姐7》）的好姐妹范瑋琪。由於節目主打「無修音、全程直播」形式，范瑋琪在初舞台選唱〈如果的事〉，最終以些微差距敗給對手。事後部分網友批評范瑋琪的表現，在社群上狠酸「為什麼唱這麼多年可以越唱越難聽」、「很少看到歌手唱自己的歌還唱成這樣」。對此，小S身為范瑋琪的閨密，不僅私下錄影祝福，看到她遭受批評，也暖心安慰說：「不可能全世界的人都不喜歡妳，明明就有一堆人愛妳，我聽妳唱歌就是好聽啊！妳的演唱會也是大爆滿，妳只要去care愛妳的人，酸民管他去X」，霸氣力挺好友。