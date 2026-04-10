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全聯林敏雄：塑膠袋不漲價！不跟進家樂福、好市多限購令

▲全聯董事長林敏雄率領團隊，宣布今年目標業績2300億元。（圖／記者蕭涵云攝）

全聯2025年營業額突破2200億元！今年目標：2300億元

▲貫徹「農民有事，就是全聯的事」，全聯提出六大農業再生宣言。（圖／記者蕭涵云攝）

▲全電商APP全新升級。將導入影音直播帶買、AI情境式推薦Google熱搜。（圖／記者蕭涵云攝）

全電商APP全新升級！影音直播帶買、AI情境式推薦Google熱搜

中東戰火影響油價飆漲，；2025年全聯營業額突破2200億元，今年力拚2300億元業績。而家樂福、美式賣場好市多都已針對垃圾袋等商品祭出限購令。台灣「塑膠袋之亂」掀起恐慌，直言「我們跟包材廠商都很好」不會漲價、也不需要限購，不然大家都很緊張；他認為，此刻道德勸說包材不要使用太多，「也是好事」。而好市多則在3月27日起，已針對保鮮袋、垃圾袋、保鮮膜等逾10款塑膠相關商品，實施限購措施，每會員卡每項限購1份。家樂福則在4月9日表示，耐熱袋與垃圾袋列入管制品項，實施每人限購1組，因應國際情勢影響相關商品長期供應穩定，針對部分塑膠類民生用品採取階段性限購措施；不過，台北市與新北市專用垃圾袋、雙北環保兩用袋及家樂福垃圾袋則不在此限購範圍內，實際販售情形依各門市公告為準。面對零售競爭進入生態系時代，全聯宣布將全面升級「生活服務平台」，打造橫跨線上線下的消費生態系。全聯進一步透露，去年熱便當銷量達1200萬個，小時達自營訂單數成長7成，顯示全聯已從單一通路，轉為高頻使用的生活服務入口；透過門市、電支與電商整合，全聯將從傳統零售通路，轉型為一個每天都會被使用的生活服務平台。全聯董事長林敏雄表示：「未來的競爭不只是單一通路，而是整體布局。線上與線下整合，才能走進消費者生活。」全聯將以門市為基礎，結合電支與電商服務，持續深化 OMO（Offline Merge Online）布局，從實體通路延伸至數位服務。全聯行銷部協理劉鴻徵表示，全聯歷經三次轉型，第一個十年取得「乾貨」價格與便利優勢；第二個十年掌握「生鮮」品質與新鮮；第三個十年將訴求「最有溫度的數位零售品牌」。恪守全聯董事長林敏雄說的「農民有事，就是全聯的事」宣言，全聯小農直採業績已突破16億元，10大生態相關商品逾16.5億元；今再提出「六大農業再生宣言」，將涵蓋小農經濟學、平價有機、生態友善、科技農畜、蔬果裸賣與動物福利，全聯宣布全電商APP將全面升級，主打提供一站式省心購物還能同時累積福利點，擴增「影音、直播內容帶買」、「AI情境式推薦精選好物」、「導入Google熱搜趨勢」，甚至還有「以圖搜圖」等服務，強化沉浸式購物功能；結合福利點價值最大化，線上線下串連1500萬全聯會員，購物皆可累積、折抵。