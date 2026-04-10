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國民黨主席鄭麗文今(10)日上午在北京人民大會堂東大廳與中國國家主席習近平進行會晤，兩人在公開談話中均強調「中華民族」，也都提到「九二共識」、「反對台獨」。對此，台北市長蔣萬安今日表示，他所認知的九二共識是「符合中華民國憲法的九二共識」，包含守護中華民國主權、恪遵中華民國憲法，以及守護台灣的民主自由法治。蔣萬安今日下午前往北市議會施政報告及備詢。會前媒體詢問鄭習會內容，蔣萬安表示，上午幾個市政行程，下午要到市議會，還沒有時間看到新聞報導。市議員徐立信質詢時詢問鄭習會呼籲「共同建設中華現代文明」，還提到「推動兩岸和平制度化」，這種「制度化」是否公然挑戰政府紅線，特別是法律禁止立委與中國簽訂任何政治協議？蔣萬安回應表示，因爲沒看到完整談話的全文脈絡，整個談話他不了解，但是他強調基本原則是不能違反相關法律規定。他認為鄭麗文並不代表政府，應該只是提出個人呼籲或構想。徐立信詢問，訪間傳聞鄭麗文回台後的政治主張是否涉及《反滲透法》第五條（禁止針對大陸事務涉及國家安全或機密進行遊說）的規範，存在觸法風險，是否可能遭到約談？蔣萬安回應表示，須看鄭麗文的談話內容及實際行為是否違法，目前看來僅是個人呼籲，且整體行程旨在維持穩定。議員又問，鄭習會都提到「九二共識」、「反對台獨」，蔣萬安表示，反對台獨一直是他們（中國）的立場，他認知的九二共識是「符合中華民國憲法的九二共識」，捍衛中華民國主權、恪遵中華民國憲法，以及守護台灣的民主自由法治。議員詢問市長是否有「蔣習會」，與習近平見面為兩岸找尋出路時，蔣萬安表示，透過台北上海城市論壇，雙城論壇進行台北與上海兩市間的施政交流。議員詢問市長是否有「蔣習會」，與習近平見面為兩岸找尋出路時，蔣萬安表示，透過台北上海城市論壇，雙城論壇進行台北與上海兩市間的施政交流。蔣萬安還說，賴清德總統及民進黨政府應認真思考如何維持和平穩定的兩岸關係，這是執政者、身為總統應該做的事。